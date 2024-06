Caso Loan: hay más de 100 chicos desaparecidos en la Argentina, según Missing Children

La desaparición de Loan Danilo Peña tiene en vilo a la provincia de Corrientes y al resto de la Argentina desde el pasado 13 de junio. El pequeño de cinco años es buscado intensamente luego de ser visto por última vez cuando fue a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio. A diez días del hecho, hay seis detenidos, entre quienes se encuentran un tío del menor, una funcionaria municipal y un jefe policial.

El caso de Loan pone de manifiesto una problemática de fondo de la Argentina: la desaparición de chicos. Según Missing Children Argentina, son 112 niños los que desaparecieron en las últimas tres décadas en el país, de los cuales al menos 74 son menores mientras que el resto superan la mayoría de edad. “Recibimos un promedio diario de cuatro o cinco denuncias -unas 1460 por año-. Esas denuncias corresponden las gran mayoría al Gran Buenos Aires. En su mayoría son adolescentes, mujeres, de 12 a 13 años”, explicó Ana Rosa Llobet, presidenta de la ONG, en declaraciones tanto a medios escritos como en señales televisivas.

Respecto de las razones detrás de la desaparición de menores, Llobet enfatizó en que son cada vez más los chicos que deciden abandonar sus domicilios de manera voluntaria a raíz de conflictos familiares. Otro de los modus operandi que se ha visto en incremento durante los últimos años son los “secuestros parentales”, donde uno de los progenitores decide alejar a su hijo y/o hija del entorno familiar. En último lugar, los chicos que se extravían por descuidos.

En la mayoría de los casos, resalta la titular de Missing Children Argentina, “estos niños aparecen pronto. A veces, aparecen por iniciativa propia. Otras, los encuentra la Policía”. “Pero persiste, ese porcentaje de chicos que no vuelven, que no son encontrados y cuyas familias siguen esperando. Esa es nuestra preocupación”, completó.

Una investigación “tardía” y “mal hecha”: la opinión de Ana Rosa Llobet sobre el caso Loan

A primera hora del domingo, a más de una semana de la desaparición de Loan, Llobet dio algunas definiciones en torno a la investigación, de la que participan más de 800 rescatistas, bomberos, policías y efectivos del Ejército. “Hipótesis hay muchas. La confusión es enorme. Todos los días aparecen datos nuevos. Tenemos esa sensación de que a Loan se lo han llevado. Y es un caso más de estos casos que, de entrada, las cosas se hacen mal”, sostuvo.

Y acotó: “A medida que transcurren los días, la posibilidad de encontrarlo sano y salvo se va complicando. Por supuesto que tenemos esperanza, estamos a la expectativa y estamos consternados. Pero lamentablemente no es la primera vez que nos pasa con los casos que tenemos en que, de pronto, empiezan a ver versiones distintas, se cambian las cuestiones y así es como tenemos la cantidad de chicos que tenemos en búsqueda desde hace muchos años”.

Para la presidenta de Missing Children Argentina, existen similitudes entre el caso Loan y el de Guadalupe Lucero, la niña de cinco años que desapareció el 14 de junio de 2021 mientras jugaba frente a la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis: “Al igual que ocurrió con Guadalupe, acá está todo mal hecho, todo hecho tarde, descartando hipótesis que no se debieron descartar desde un primer momento. El panorama es inusual. Dios quiera que se resuelva”.

“No queremos que Loan Peña sea un caso más de esos en que no se sabe nunca más qué pasó, qué fue lo que le ocurrió, dónde está o con quién está”, sentenció.

Más tarde, en declaraciones a LN+, Cristina Arce, voluntaria de Missing Children sumó: “Los niños no aparecen ni desaparecen mágicamente. Aparecen a través de los ojos de las personas. No es común que en esa zona de Corrientes desaparezcan chicos. Normalmente tomamos más casos del conurbano”. “Lo que pedimos siempre es que, frente a la situación de desaparición, hay que hacer rápido la denuncia. Un chico menor que deambula en la calle, sea por voluntad propia o no, corre todos los riesgos habidos y por haber. Y muchos de estos casos terminan en delitos terribles y aberrantes como el tráfico de pequeños”, cerró.