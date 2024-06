EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LA POBREZA ASCENDIÓ AL 55,5% Y LA INDIGENCIA AL 17,5%

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló este lunes que en el primer trimestre del 2024 la pobreza alcanzó al 55,5% de la sociedad mientras que la indigencia al 17,5%.

Los datos muestran las consecuencias de las políticas del gobierno de Javier Milei que empezó su gestión con una devaluación que provocó un fuerte alza de la inflación y luego implementó medidas de desregulación económicas que afectaron fuertemente a los jubilados y a los trabajadores. En diciembre del 2023, la pobreza alcanzaba al 49,5% de la población mientras que la indigencia al 9,6%.



Según informe de la UCA 25 millones de personas estuvieron en situación de pobreza por debajo de la canasta básica total (CBT) durante los primeros tres meses del año mientras que un total de 7,8 millones de personas estuvieron en estado de indigencia por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA).

El informe también brinda datos de educación y trabajo. Así se desprende que el 23% de los niñas y niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 a 12 años no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria.

En cuanto al escenario laboral el informe refleja que “las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable”.