LA MUJER ARROLLADA EN UN BASURAL PERDIÓ LA VIDA Y SU HIJO PIDE JUSTICIA

El accidente ocurrió en un basural en Rosario de Lerma, en donde una mujer de más de 60 años fue atropellada mientras recogía comida y cartones en el basural.

Tras el trágico episodio, Margarita Castillo pasó varios días luchando por su vida desde el 21 de mayo, habría sido colisionada por un Toyota Hilux de color gris, la cual dio marcha atrás sin notar que ella se encontraba a solo metros de distancia.

Margarita sufrió severas lesiones y tuvo que ser trasladada al hospital San Bernardo, pasó esta última semana en terapia intensiva con traumatismo abdominal severo, estallido hepático, requiriendo intervención quirúrgica. Luego de varios días de internación lamentablemente la mujer murió.

Su familia pidió de justicia, en dialogo con Qué Pasa Salta exigió una investigación completa y transparente para esclarecer los hechos y responsabilizar al conductor del vehículo.

Fernando, su hijo, dijo que Margarita "estuvo consciente en todo momento" y le brindó detalles de cómo ocurrió el accidente. "Ella me dijo que el tipo tenía un montón de espacio para maniobrar, no como dicen que ella estaba agachada y que el tipo no la vio. Ella dice que él hace marcha atrás y la golpea y ahí la arrolla y vuelve a salir hacia adelante", afirmó.