ANTES DE SU BODA, ORIANA SABATINI Y PAULO DYLABA ECLIPSARON LA ALFOMBRA ROJA DEL FESTIVAL DE CANNES

La alfombra roja del Festival de Cannes no da respiro ni a los paparazzis que registran todo lo que sucede en evento ni a los medios de moda ni las redes sociales que no se pierden ni uno solo de los looks de alta costura que se lucen en la ciudad francesa durante las 24 horas todos los días sin excepción. Pero ahora, en el primer día de la segunda semana del festival de moda y cine, Oriana Sabatini y Paulo Dybala protagonizaron uno de los momentos más destacados de Cannes 2024.

Invitados a la presentación de “The Shrouds“, los argentinos demostraron ser una de las parejas con estilo del momento. Oriana Sabatini llegó con un look de alto impacto: vestido strapless ajustadísmo de pailletes en verde brillante con una falda de cadenas de strass hasta el ruedo. Lo acompañó con unas sandalias negras altísimas con tiras a juego, aros colgantes, pulsera y anillo en brillantes.

Como si todo fuera poco, llevó el pelo recogido en versión wet con un rulo como detalle sobre la frente y un maquillaje que resalta los ojos con un delineado extremo.

Paulo Dybala no se quedó atrás a la hora de generar impacto en la alfombra roja: el campeón del mundo se lució con un elegantísimo traje negro con detalles de bordados a tono y camisa blanca. En los pies, zapatos tipo mocasín de cuero con brillo.

Todavía no trascendió quien vistió a la pareja, pero la redes ya aseguran que podrían ser los diseñadores italianos Dolce & Gabbana quienes harán el vestido de novia de Oriana.