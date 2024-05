JAVIER MILEI CONFIRMÓ QUE NO HABRÁ PACTO DE MAYO: "NO VA A ESTAR LA LEY BASES"

El presidente Javier Milei adelantó que no convocará a la cumbre que inicialmente estaba prevista para este sábado. Es debido a la demora en el tratamiento de la ley Bases.

Finalmente, el Gobierno decidió posponer la convocatoria al Pacto de Mayo que se iba a llevar adelante el 25 de este mes, debido a la demora en el tratamiento en el Senado de la ley de Bases. En su lugar, el presidente Javier Milei encabezará un acto en Córdoba por la fecha patria.



"No habrá Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases", dijo esta noche el jefe de Estado en una entrevista que brindó a un canal, confirmando que la cumbre no tendrá lugar el próximo sábado, tal como había anunciado inicialmente durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso.

El debate en comisión del proyecto que cuenta con media sanción de Diputados se extendió más de lo previsto y, aún sin dictamen, no tiene fecha estimada de tratamiento en el recinto. Pese a haber realizado concesiones respecto a la versión original que fue rechazada a principios de año, el texto aún no satisface a los legisladores.

Sin dictamen, se demora el debate de la ley Bases y el Gobierno pospone el Pacto de Mayo

Por ese motivo, el oficialismo no logró consensuar un dictamen para poder trasladar el proyecto al pleno de la Cámara alta, donde su futuro también es incierto. Cabe recordar que de aprobarse con modificaciones, el proyecto debería regresar a Diputados, lo que dilataría aún más los tiempos.

Durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en marzo pasado, Milei anunció la convocatoria a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires a rubricar el acuerdo, al que denominó "Pacto de Mayo" y que calificó como "fundacional" de una nueva etapa del país.

Con las cartas sobre la mesa, el Gobierno decidió suspender el Pacto de Mayo que se iba a realizar este sábado 25 de mayo en la ciudad de Córdoba y al que iban a asistir gobernadores afines a las propuestas económicas y a la idea de país que impulsa la administración libertaria. En su lugar, el presidente evalúa encabezar un acto en la misma provincia con motivo de la fecha patria.

Qué dicen los 10 principios del Pacto de Mayo

"Al primero del mes de marzo del año de Nuestro Señor 2024, con los representantes del pueblo reunidos en el Congreso de la Nación, ante la mirada del Eterno, declaramos la necesidad de un nuevo pacto fundacional para la República Argentina", dijo Milei.

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.

2. El equilibrio fiscal innegociable.

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

El Gobierno implementará cambios en el RIGI para lograr dictamen de la ley de Bases

Cabe recordar que luego de haber sido anunciado el Pacto, funcionarios nacionales, dirigentes de La Libertad Avanza y miembros del partido en el Congreso manifestaron que la realización de la cumbre estaba en gran parte supeditada a la aprobación de la ley de Bases, dado que el proyecto es para el Gobierno uno de los pilares de la reforma económica y del Estado que impulsa Milei, al igual que el DNU 70/23.

Mientras tanto, continúa el debate en comisión y el oficialismo busca lograr apoyos para su aprobación. El ojo está puesto en el capítulo sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), ampliamente cuestionado por distintos actores de la economía local.

En las últimas horas, atentos a las críticas provenientes de sectores del mundo de los negocios, el Gobierno mantuvo reuniones reservadas con empresarios en las que les hizo saber que aceptará cambios en el RIGI para acercar posiciones, tal como adelantó Ámbito. Uno de los puntos involucrados sería la eliminación de la importación de maquinaria usada sin aranceles.