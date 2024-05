EN SALTA SE TRABAJARÁ CON UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN

El Ministerio de Salud Pública realizó una jornada de capacitación para jefes de centros de salud del primer nivel de atención de la capital, sobre la aplicación de la estrategia HEARTS para manejo del riesgo cardiovascular, con énfasis en el control de la hipertensión arterial y la prevención secundaria.

· HEARTS es un acrónimo que sintetiza los puntos más importantes de la estrategia: Hábitos y estilos de vida saludables; protocolos de tratamiento basados en Evidencias; Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales; manejo basado en el Riesgo cardiovascular; Trabajo basado en equipo interdisciplinario; y Sistemas de monitoreo.

Esta estrategia es recomendada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de la Nación, como lineamientos a seguir en los centros de atención primaria de la salud.

La jornada contó con la participación remota del médico Sebastián Laspiur, consultor de Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles de la OPS en la Argentina y la médica cardióloga Natalia Vensentini, coordinadora del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de la Nación.

De manera presencial, expusieron Alejandra López Facchin, miembro de la Sociedad de Cardiología de Salta; Lía Sartori, supervisora de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud Pública; Lumila Lescano, instructora de la Residencia de Cardiología Clínica del hospital Papa Francisco; Virginia Ocaña, directora de Farmacia; y residentes de Enfermería Comunitaria del hospital Papa Francisco.

La iniciativa HEARTS de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está orientada al fortalecimiento de la atención primaria en los sistemas de salud, principalmente en las acciones de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares, optimizando el control de la hipertensión y la promoción de la prevención secundaria.



Prevenir comorbilidades

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, dijo que “esta jornada es muy importante para el Ministerio de Salud Pública, porque se trata de la capacitación a los equipos del primer nivel de atención, de reforzar y ampliar sus conocimientos sobre la estrategia HEARTS, que incluye la forma correcta de medir la presión arterial, el seguimiento profesional del paciente, el monitoreo y ajuste de la medicación”.

Agregó que “Salud Pública adhiere a la iniciativa de OPS, por eso se está capacitando a los equipos, en primera instancia de los centros de salud de la capital, para que cuenten con herramientas que nos permitan mejorar el control en pacientes hipertensos y prevenir comorbilidades mayores”. La funcionaria dijo también que “los profesionales de la salud deben incorporar la educación del paciente en las pautas de vida saludable para prevenir que la hipertensión mal controlada lleve al desarrollo de enfermedades más graves”.

Dorigato recalcó la importancia de que todas las personas conozcan los valores de su presión arterial. “La mitad de las personas hipertensas no saben que lo son, y la mitad de las que saben no controlan adecuadamente la hipertensión”, dijo.

Controlar bien

“Hay estudios que demuestran que, si bien se cuenta con los medios para controlar la presión arterial, en la práctica no está bien controlada”, expresó Alejandra López Facchin, referente de la Sociedad de Cardiología de Salta, entidad científica que adhiere a la iniciativa impulsada por la OMS y celebra la decisión del Ministerio de Salud Pública de implementarla en el primer nivel de atención.

La especialista enfatizó que “la hipertensión no controlada es desencadenante de enfermedades graves, como los ACV isquémicos y hemorrágicos, infartos agudos de miocardio, o insuficiencia renal crónica, que requiere diálisis”. Agregó que “estas enfermedades se pueden prevenir con un buen control de la presión arterial”.

Con respecto al automonitoreo, la médica dijo que “es importante que la persona conozca su presión arterial y la pueda monitorear, porque eso es una ayuda para el médico y contribuye a un mejor control”, aclarando que “el automonitoreo con tensiómetros digitales debe hacerse con aparatos validados”.





También reforzó el concepto de que “controlar la presión arterial no se limita a la consulta médica, el paciente debe modificar hábitos de vida: reducir el consumo de sal, hacer actividad física, no fumar, reducir el consumo de alcohol, consumir más frutas y verduras, no automedicarse y seguir el tratamiento bajo supervisión profesional”.

López Facchin explicó que “para personas mayores de 16 años, la presión arterial que se considera normal es menor a 140 la sistólica y menor a 90 la diastólica (140/90); en mayores de 80 años, se puede tomar como normal una presión sistólica hasta 150, ya que con el paso de los años aumenta la presión arterial”.