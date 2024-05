ZULEMITA MENEM LLORÓ EN EL HOMENAJE A SU PADRE EN LA CASA ROSADA: “SU NOMBRE FUE SOMETIDO A INJURIAS”

Con la voz quebrada, y al borde de las lágrimas, Zulemita Menem se emocionó durante la inauguración del busto de su padre, Carlos Saúl Menem, y cuestionó a quienes lo criticaron durante su vida.



“Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete este acto con una fecha con tan importante significado, 35 años después del triunfo de mi padre”, comenzó su discurso en el acto realizado en la Casa Rosada, y al que Javier Milei asistió.

“Como hija de Carlos Saúl Menem me siento muy honrada de estar aquí después de haberlo acompañado en su ejercicio de la presidencia desde su infancia hasta su último latido”, continuó Zulemita, quien definió a su padre como “un caballero de la política”.

Acto seguido, lanzó dardos contra sus críticos: “Con posterioridad a que mi padre dejara el ejercicio de la presidencia, su nombre fue sometido por muchos a expresiones descabelladas e injuriosas a las que nunca contestó. Por eso digo que aprendí y mucho de su silencio”, subrayó.

Y profundizó: “Sin embargo, aquellos que pusieron sus mayores esfuerzos en humillarlo no pueden negar la transformación que vivió nuestro país, la modernización e inclusión en el mundo durante su gobierno, que hasta el momento no se han repetido”.

La hija del exmandatario concluyó su discurso con un agradecimiento a Milei por la iniciativa de colocar el busto de su padre en la Casa Rosada. “Cuando le pedí al señor Presidente que se emplazara el busto de mi padre en esta galería, le expresé que no se trataba de una cuestión de carácter personal, sino del derecho del pueblo argentino de tener debidamente acreditada su historia y valoradas sus instituciones”, dijo.

”Le deseo, como ciudadana, todo el éxito que su dedicación y tarea merecen”, expresó la hija de Carlos Menem, dirigiéndose a Milei. Cuando fue su turno, el líder libertario destacó la trayectoria del riojano y, emocionado, ensalzó su figura.

”Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos”, remarcó el actual mandatario, y fue más allá: “Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, por lo menos. Reafirmo que fue el mejor presidente de la historia”.

La figura de Menem se exhibe desde hoy en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, junto a los de otros mandatarios nacionales. Son bustos de mármol de Carrara, creados por artistas nacionales y extranjeros, que rinden homenaje a los presidentes constitucionales argentinos, según señala el sitio web de la Casa Rosada.

Las frases más destacadas de Javier Milei en el acto de homenaje a Carlos Menem en Casa Rosada

“Carlos Menem fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Reafirmo que fue el mejor presidente de la historia”.



“No tuvo escala previa en el Estado, antes de ser gobernador de La Rioja, fue directo, eso describe en parte su audacia, pasó del sector privado a la gobernación, tal vez sea ese detalle el que lo distingue”.



“Estamos haciendo un acto de justicia, reconocemos su liderazgo, trayectoria y gobiernos”.



“Pacificó la argentina a través de numerosos indultos, otorgados tanto a militares como también a guerrilleros”.



“Recibió una catástrofe hiperinflacionaria y entregó a su sucesor en 1999 un país ordenado, estable y con un PBI per cápita 60% más alto. Logró ubicar a la Argentina entre los países emergentes de la nueva globalización, modernizó las instituciones en 1994 a través de la reforma constitucional más consensuada de la historia”.



“Menem me dijo: ‘Vas a ser presidente’, le respondí: ‘Odio la política’, y el me contestó: ‘Nunca me equivoco’”.



“Modernizó la instituciones, lideró con audacia y pragmatismo, es un homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos, nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo”.

“Un verdadero líder se muestra y queda en claro por las personas que lo acompañan, y si hay algo que caracterizó al gobierno de Menem fue haberse rodeado siempre de los mejores, nunca tuvo miedo de rodearse de gente talentosa, y eso era lo que lo mostraba como el líder mayúsculo que fue”.



“Si al menos algo que creo puedo estar más cerca de poder copiarlo es justamente rodearme de los mejores, estoy verdaderamente orgulloso del equipo económico y del gabinete que tengo, con el cual vamos a sacar a la Argentina adelante”.