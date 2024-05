JORGE MACRI CONFIRMÓ QUE QUEDAN 14 PASAJEROS INTERNADOS TRAS EL CHOQUE DE TRENES EN PALERMO

Luego del choque de dos formaciones del tren San Martín en Palermo, Jorge Macri volvió al lugar de los hechos y dialogó con la prensa. Allí, el jefe de Gobierno porteño se refirió al estado de los pasajeros que resultaron heridos, y destacó el operativo de los servicios de emergencia que actuaron en el accidente.

En principio, Jorge Macri confirmó que “de los códigos rojos, quedan 14 internados; aparentemente, ninguno de mucha o extrema gravedad”.

Al respecto, señaló: “Obviamente, son contusiones difíciles. Las primeras 48 horas hay que estarles muy encima porque puede haber secuelas que no son evidentes desde el punto de vista del trauma, del golpe, algún derrame”.

De todos modos, el funcionario remarcó que “están bien atendidos, casi todos ellos en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires”.

Jorge Macri le agradeció a los bomberos y al SAME por el operativo en el choque de trenes en Palermo

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño destacó: “Quiero felicitar el operativo de Bomberos y del SAME, porque, a veces hablamos de desgracia con suerte, pero no hay desgracias con suerte”.

“Esto podría haber sido mucho más grave si en el furgón hubiera habido pasajeros, pero lo cierto es que, en lugar de treinta minutos, hubiéramos tardado una hora y media en sacarlos, tal vez alguien no tenía tanta suerte como tuvo”, concluyó.