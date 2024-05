PACTO DE MAYO: EL GOBIERNO ANALIZA SUMAR NUEVOS PUNTOS Y YA DESCUENTA QUE NO LLEGARÁ CON LA LEY BASES APROBADA

En la Casa Rosada sostienen que el evento se mantiene aunque no esté sancionada la iniciativa que ahora trata el Senado. “Si tiene que estar Milei hablando solo, lo vamos a hacer igual. No nos mueve la aguja lo que hagan otros gobernadores”, expresó un funcionario.

El Gobierno ya descarta llegar al Pacto de Mayo con la Ley Bases aprobada. E incluso analiza incluir nuevos puntos en el pacto que se firmará en Córdoba el 25 de mayo. El Ejecutivo retrocedió ante la presión de los gobernadores y baraja sumar Educación y Producción a las 10 reformas del acuerdo nacional que propuso Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.



“Se puede discutir y es probable que se acepten algunos puntos de los que proponen los gobernadores. No está definido, pero tiene sentido que se revisen los puntos y que cambie la lógica si no está sancionada la ley”, expresó un funcionario.

En la Casa Rosada sostienen que el Pacto de Mayo se mantiene aunque no esté sancionada Bases y no haya convocatoria. “Si tiene que estar Milei hablando solo, lo vamos a hacer igual. No nos mueve la aguja lo que hagan otros gobernadores”, manifestaron a este medio en el oficialismo.

Es por eso que el Ejecutivo condiciona la convocatoria al Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba a la votación en el Senado. Serán invitados los que la mesa chica de Balcarce 50 entienda que colaboraron con la sanción de Bases y el paquete fiscal.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo este jueves una serie de reuniones con gobernadores. Hubo un encuentro con Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) y luego recibió a Alberto Weretilneck (Río Negro).

El funcionario se reunió luego a solas con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, el vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi, entre otros.

En el Gobierno analizan comenzar a convocar a gobernadores para tener reuniones a solas con Milei. Mantienen que varios lo pidieron como una condición para terminar de cerrar los acuerdos y no descartan que uno de estos podría ser Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

La mesa chica del Ejecutivo comienza a frustrarse en el intento de querer aliarse con los mandatarios peronistas con espalda propia. Ofrecen reactivar la obra pública y no rechazan ceder listas en las provincias para llegar a un acuerdo.

La Casa Rosada reconoce además las complicaciones de que la Ley Bases y el paquete fiscal lleguen con sanción completa al Pacto de Mayo. Cuentan con que habrá modificaciones en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y en la restitución del Impuesto a las Ganancias.

Apuntan a conseguir la sanción en general de ambos proyectos para luego blindar la mayoría de las reformas en el articulado. Consideran que los senadores de Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones) votarán a favor.

Buscan terminar de cerrar un acuerdo con los gobernadores patagónicos -Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz)- a pesar de su voto negativo para Ganancias.

Los primeros tres firmaron la semana pasada la concesión del gasoducto cordillerano con el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, y el último está negociando por la mitad de la parte estatal de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).