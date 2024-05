GUILLERMO FRANCOS ANTICIPÓ CAMBIOS A LA LEY BASES EN EL SENADO

El gobierno nacional admitió que se están negociando cambios en algunos puntos del proyecto de Ley Bases que se debate en el Senado, con lo cual se descarta que esa iniciativa salga de la Cámara alta convertido inmediatamente en ley. En todo caso, de ser aprobada, volverá a la Cámara de Diputados para ser ratificada o no en un plazo que aún no se puede estimar.

Los puntos que más cuestionamientos recibieron y que, por lo tanto, se convirtieron en moneda de cambio son las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, la cuestión previsional y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según admitió el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Van a haber modificaciones en particular, las estamos conversando para ver si se llega a un entendimiento”, reconoció el titular de la cartera política y principal negociador del oficialismo con la oposición y las provincias.



Quienes plantearon objeciones en varios puntos del proyecto -pero principalmente en esas tres cuestiones- fueron los senadores que se cuentan entre los posibles aliados de La Libertad Avanza (LLA).

Según el ministro, “hay una posición mayoritaria de apoyo y diferencias en algunos sectores que piden algunas modificaciones para darle un sentido más estricto de lo que se refiere la norma”.

Los puntos cuestionados de la Ley ómnibus

En este sentido, indicó que uno de los puntos más objetados es el controversial RIGI, que modifica estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios en favor de las empresas extranjeras. “Algunos senadores entienden que el texto dice una cosa y nosotros que dice otra. Por eso se trata de clarificar ese artículo”, explicó el funcionario intentando minimizar el tema.



La otra cuestión es Ganancias. “Hay reclamos de los gobernadores patagónicos y algunos detalles más”, dijo Francos desdeñando una cuestión que es de fundamental importancia para los mandatarios de las provincias del sur, que rechazan el retorno de ese impuesto sobre todo porque alcanza a los trabajadores petroleros que, debido a los riesgos de esa actividad, perciben altos ingresos.

El otro tema que se negocia es la cuestión previsional, en el que se pone fin a la moratoria para quienes no tengan 30 años de aportes y sobre el cual hasta se habló de la posibilidad de pagar en cuotas los aumentos a los jubilados.

Según Francos, estos tres puntos “no son temas que van a entorpecer el tratamiento de la ley”. Sobre todos “se está conversando para llegar a un entendimiento y ver si se tienen los votos necesarios para hacer las modificaciones en particular”, añadió y enfatizó: “Más temprano que tarde va a haber ley”.



El ministro aseguró que, en términos generales, “los votos (para que la ley sea aprobada) están”. “Pueden ser 38 a favor o más. No quiero hablar de números pero estamos trabajando con esa perspectiva. Si no, no estaríamos con tanta presencia” en el Congreso, subrayó durante una entrevista radial.

Por lo pronto, si las modificaciones sobre esos y otros puntos se debaten y se acuerdan con los sectores de la oposición más permisiva, Francos reconoció que el proyecto “va a volver a Diputados para que allí se ratifique o no”. Eso sí, reconoció que “ahí los números están” y auguró que, por lo tanto, lo que se envíe “se ratificará”. “Estamos optimistas con eso”, cerró.