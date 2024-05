JUSTIN BIEBER VA A SER PAPÁ: EL CANTANTE Y SU ESPOSA HAILEY ESPERAN SU PRIMER HIJO

Las celebridades Hailey y Justin Bieber anunciaron en las redes sociales que están esperando su primer hijo juntos. La pareja, casada desde 2018, compartió la noticia del embarazo a través de la plataforma de Instagram, lo que provocó la exaltación de sus millones de seguidores.



Cada uno en su perfil de redes compartió una serie de fotos acompañadas de un video, que corresponden a la renovación de votos del matrimonio. Ambas descripciones contienen la misma información: Justin etiquetó a Hailey, y ella hizo lo propio con el cantante.

El anuncio se da luego de una serie de rumores y especulaciones acerca de un posible embarazo. De hecho, en octubre del año pasado, la modelo había hablado al respecto en una entrevista con el medio GQ HYPE y había mostrado su frustración por la asociación que hacían ciertos comentarios entre “una simple hinchazón” y la espera de un hijo.

“Sería mentira si dijese ‘oh, no me importa‘”, había declarado. A su vez, aseguró que de estar embarazada, “ustedes en Internet serían los últimos en enterarse”.

Algo similar ocurrió en mayo de 2023, cuando en diálogo con The Sunday Times, Hailey mostró su entusiasmo por ser madre y dijo que es algo que “la emociona hasta las lágrimas”. No obstante, mostró su preocupación por la exposición que tendría su hijo.

Por otro lado, una fuente cercana a la pareja había revelado: “Es algo de lo que han hablado mucho, pero ella ha pasado por muchas cosas este año y él nunca querría presionarla para que hiciera algo con lo que no se sintiera cómoda al cien por ciento”. A su vez, la misma fuente había agregado: “Sabe que tendrán hijos cuando llegue el momento, pero es una decisión muy importante y algo en lo que ambos deben estar de acuerdo. Justin esperará a Hailey todo el tiempo que necesite”.

La historia de la pareja de Hailey y Justin Bieber

Justin y Hailey se conocieron en 2009, gracias a un encuentro impulsado por el actor Stephen Baldwin, padre de ella. Primero surgió una amistad, que luego terminó mutando a un romance.

Tras varias idas y vueltas, la pareja retomó su noviazgo con fuerza en 2018. En julio de ese año se comprometieron, en septiembre registraron su matrimonio por la vía civil en Nueva York, y finalmente en 2019 organizaron una boda en Carolina del Sur, en una fiesta con amigos cercanos y familiares.