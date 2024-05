TRABAJO INTERDISCIPLINARIO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS "OJOS DE MAR"

El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Turismo y Deportes, y la Municipalidad de Tolar Grande crearon una comisión interinstitucional integrada por científicos y autoridades del Gobierno Provincial, para investigar y tratar de determinar que sucedió con los denominados “Ojos de Mar” en Tolar Grande. Los especialistas explicaron que el aumento en el nivel de agua en estos manantiales no es un evento extraordinario, sino que forma parte de su dinámica natural.

La mesa de trabajo está formada por representantes de la Municipalidad de Tolar Grande, el Ministerio de Turismo y Deportes, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Recursos Hídricos, la UNSa y el INTA. Sus integrantes mantuvieron reuniones periódicas, y participaron en la presentación de los informes expuestos por el geólogo Emilio Eveling, quien oportunamente fue contratado por el municipio de Tolar Grande para realizar los estudios necesarios.

El informe contiene datos sobre análisis geológicos, químicos del agua, de imágenes satelitales y estudios de la carga de la obra de infraestructura de pasarelas. En el marco de una de las presentaciones, Eveling explicó que “el aumento en el nivel de agua en estos manantiales no es un evento extraordinario, todo lo contrario, forma parte de su dinámica”. Además, el estudio indica que los manantiales en épocas de lluvia suben su nivel, y que cuando existen largos períodos de sequía, el nivel desciende.

Es importante destacar que este año llovió de manera atípica en la Puna, llegando el aporte a niveles extraordinarios, uniendo los 3 “Ojos de Mar” debido a que el agua llegó a una cota no registrada, pero esto forma parte de una dinámica natural. En ese sentido, pobladores del lugar comentaron que aproximadamente hace 30 años ya experimentaron la misma situación.

A lo largo de los relevamientos a campo, se pudo constatar en que las pasarelas no tendrían una injerencia directa en los cambios que se observan y no se observaron hundimientos. El sistema de soporte de las pasarelas son vigas que están apoyadas sobre el suelo, y no están enterradas ni muestran rasgos de hundimiento o deformación.

En lo que al oscurecimiento del agua se refiere, los estudios realizados indican que este fenómeno podría estar vinculado a la alta velocidad del viento en la zona, lo que pone en suspensión partículas que oscurecen el agua. Es fundamental asociar todo lo que ocurre a un sistema lacustre, porque estos manantiales son lagos, es por eso que teniendo en cuenta esa información, “el oleaje es el responsable de lo que vemos actualmente”, explicó el geólogo.

La laguna incrementó sus dimensiones, continuará creciendo a raíz de nevadas recientes y ese proceso seguirá a mientras más nevadas se produzcan. Para finalizar, Eveling planteó que “el principal modificador de estas zonas áridas es la lluvia, y el flujo subterráneo está vinculado al clima”, y agregó que “podemos concluir que el aumento del nivel de agua, hasta ahora todo conduciría a un evento climático que nos remonta a 2022, y está relacionado al fenómeno La Niña”.

El ministro De los Ríos recibe asesoramiento de especialistas de renombre internacional

Además de la coordinación de acciones a nivel interinstitucional que se viene realizando con especialistas de diferentes organismos, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos mantuvo una serie de reuniones con el doctor en Ciencias Geológicas, Ricardo Alonso. El reconocido geólogo salteño trabaja a la par, es consultado periódicamente y asesora de manera directa al ministro en la determinación de las causas que pueden haber producido el fenómeno en los "Ojos de Mar", para tratar de descartar motivos antrópicos, es decir causado o modificado por la actividad humana, y determinar si fueron razones naturales las que provocaron las modificaciones en los manantiales.

Con los objetivos antes mencionados, se están cotejando informes meteorológicos de precipitaciones pluviales y nivales de distintos registros que existen en la zona, provistos por diversas empresas. Además, se analizan estudios y registros hidrogeológicos vinculados al fenómeno climático "La Niña" en la Cordillera, el cual produce exceso de precipitaciones y podría ser el causal de la situación en Tolar Grande.

Con la información obtenida, y la comparación de datos se busca establecer con precisión científica lo ocurrido, con la finalidad de verificar el impacto histórico en la región a fin de cotejar y establecer mediante el análisis de todos los estudios realizados y los que están en proceso, las razones exactas del oscurecimiento de los manantiales.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación