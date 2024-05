“FUE UNA CONDUCCIÓN ASESINA”: BURLANDO PEDIRÁ LA FIGURA DE HOMICIDIO SIMPLE PARA “LA TORETTO” DE LA PLATA

Fernando Burlando representará a la familia del motociclista asesinado y aseguró este viernes que la manera de actuar de la acusada, Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, fue “sin lugar a dudas, una conducción asesina. Tenía antecedentes de conducción de ese estilo. Esto, en algún momento, iba a ocurrir”.



Además, explicó que el caso no solo se enfocará en la responsabilidad de Alvite, sino en “otro conductor que movilizó esta furia de esta joven, que es un conductor que iba en un vehículo negro a su izquierda e impulsó la picada”.

En cuanto la pena que se le podría aplicar a la acusada, Burlando aseveró que se sale “de esta idea del homicidio culposo agravado” y se pasa a la “idea categórica, clara, de perseguir un homicidio simple. De hecho, la Justicia se ha expedido en este sentido”.

Burlando también remarcó que el video del momento previo son una prueba fehaciente de que los autos estaban en una picada. “Las imágenes hablen por sí solas. Las imágenes de este asesinato son brutales, son salvajes”, dijo y agregó: “Estaba corriendo una picada, esa es la instancia previa. De hecho, han querido dar una explicación muy infantil, muy ofensiva para las víctimas”.

Por otro lado, el abogado se refirió al motociclista y lo describió como “un laburante y una persona que se dedicaba al arte. Era un excelente cantor. Dejó dos criaturas, una gran cantidad de hermanos, una mamá que todavía no entiende y no se explica lo que ocurrió, tampoco se explica esos momentos iniciales en que realmente no tuvo ningún tipo de respuesta de las autoridades que hicieron la prevención”.

En cuanto al tratamiento del caso, señaló que fue “una situación muy confusa y muy dolorosa que, con lo que hoy dijeron los defensores de esta mujer, han extendido ese dolor y esa angustia”.