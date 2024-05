CHARLOTTE CANIGGIA DESTROZÓ A LAS ARTISTAS DEL MOMENTO Y GENERÓ POLÉMICA: “TODAS CANTAN MUY MAL”

Charlotte Caniggia suele hablar sin filtros de todos los temas. En esta oportunidad, la mediática opinó sobre las artistas del momento y las destrozó: “Todas cantan muy mal”.



En una entrevista con Héctor Maugeri para Caras, repasaron el paso de la mediática por la pista del Cantando. Al ver su interpretación de “Barbie Girl”, de Aqua, ella aseguró: “Yo me río de mí misma. Aparte me pagan por hacer el ridículo. ¿Quién no quisiera tener mi trabajo? A mí me encanta”.

En su defensa, Charlotte aseguró: “Hoy en día, todas cantan mal y todas usan auto-tune”. “¿Vos estuviste viendo algunos conciertos recientes?”, le preguntó al conductor que no dudó en pedirle que diera algunos ejemplos. “Hay un montón, no quiero dar nombres, pero...”, dijo evadiendo la pregunta.

Maugeri la animó: “Vos estás para nombrar porque tenés autoridad para nombrar...”. “No quiero mandar al frente, pero cantan todas mal”, reafirmó la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia.

A fin de sacarle algunos nombres, el conductor le nombró algunas de las artistas del momento y, aunque inicialmente intentó ser diplomática, no lo sostuvo. “He visto shows de todas: de Lali, María Becerra, de Tini y todas cantan muy mal. O sea, sin el auto-tune. ¿Viste que ellas tienen una ayudita?”. “Yo no tuve ninguna ayuda, atrevidos”, dijo divertida sobre su paso por el programa de Marcelo Tinelli.

“Yo no siento que eso sea música”: Charlotte Caniggia opinó sobre los temas actuales

Siguiendo en la línea de la música, Maugeri quiso saber si ella se animaría a componer como Tini Stoessel, quien en “Un mechón de pelo”, su último disco, transformó el dolor en arte, pero Charlotte negó rotundamente.

“No, ni en pedo. Yo creo que es todo marketing todo esto... las cantantes de hoy en día. Yo no siento que eso sea música. Se perdió la música en los 90, quedó ahí y ahora es como toda mier... lo que escucha la gente. Y siento que las letras son feas para los jóvenes, no les dan ningún tipo de mensaje positivo...”, opinó.

Entonces, señaló: “Viste de lo que hablan los temas”. El conductor le advirtió que él no era de escuchar música y, con humor, ella lanzó: “Ah, bueno, escuchate un par de temas. Ahora te paso algunos”. “Hablan de drogas, de sexo, y de algunas otras cosas más. Son como... no sé, estúpidos. Letras bol... me parece. No sé, a mí la música de hoy en día no me gusta”.