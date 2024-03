QUIÉN ES ARIEL LIJO, EL CANDIDATO DE JAVIER MILEI PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El juez federal Ariel Lijo es el candidato de Javier Milei para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2021, hace más de dos años.

Este miércoles la Casa Rosada enviará el pliego del juez federal para que integre el máximo tribunal de Justicia. El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que se emitirá un comunicado: “Los nombres, en tal caso, estarán ahí”, deslizó.

ijo comenzó en el mundo judicial trabajando como secretario de la excamarista federal Luis “Piru” Riva Aramayo y fue nombrado juez federal en el año 2004. Junto a Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Julián Ercolini, ganó un concurso en el que había sido propuesto por el expresidente Néstor Kirchner.

Durante su carrera como juez, el fanático de Boca Juniors estuvo ligado a la causa AMIA en varias oportunidades y también llevó adelante la investigación de las causas conexas al ataque terrorista de 1994.

El juez federal fue el primero en recibir la denuncia que Alberto Nisman había presentado y en 1996 investigó el pago de US$400.000 que hizo la SIDE a Carlos Telleldín. En aquel momento procesó a su excolega Juan José Galeano por irregularidades en la investigación en la causa que se conoce como AMIA II, que investigaba encubrimiento.

La otra conexión de Lijo con la causa AMIA tiene que ver con la investigación que llevó adelante contra el espía inorgánico de la SIDE, Alan Bogado, denunciado en su momento por Alberto Nisman como el contacto de los K con los iraníes.

El entonces titular de la ex SIDE, Oscar Parrilli, aseguró que tanto Bogado como el ex fiscal Héctor Yrimia no pertenecían “ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio” de la ex SIDE.