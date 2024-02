ARGENTINA DEBERÁ PAGAR MÁS DE 300 MILLONES DE DÓLARES DE MULTA POR MANIPULAR ESTADÍSTICAS DEL INDEC

Durante los años 2007 y 2015 el gobierno de turno, es decir, el gobierno de Cristina Kirchner manipuló con las estadísticas del INDEC, junto al en ese momento ministro Axel Kicillof, por lo que ahora la Justicia de Inglaterra decidió impartir una multa de más de 300 millones de dólares por mentir con los datos del crecimiento en Argentina.

A mediados de enero la Corte de Apelaciones de Inglaterra tomó la decisión de llevar adelante el reclamó en contra de Argentina, esto generó un poco de paz ya que no se tenían que pagar los 1300 millones de euros de la sentencia pero la bocanada de aire fresco duró poco.

El jueves el juez Stephen Phillips decidió que si se quiere proceder con la apelación se tiene que hacer un depósito parcial de la multa, en el caso de que Argentina pague la aplicación se realizará el 21 de mayo y sino quedará la sentencia de primera instancia.

Es por eso que el Gobierno tendrá que pagar 310 millones de euros, lo que da un total de 337 millones de dólares para poder apelar el fallo. El juez a cargo del caso no logró ser convencido con el argumente de que desembolsar esa suma de dinero puede dañar al país.

“Los fondos de cobertura, entre ellos Palladian Partners LP, ganaron el caso de indemnización en un tribunal inferior el año pasado. Argentina tiene hasta el 5 de abril para depositar el efectivo en una cuenta fiduciaria”, comenzó diciendo el juez para luego asegurar que las pruebas no lo convencieron.

“Aunque comprendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre el daño irremediable a la población”, afirmó dejando en claro que no dará vuelta atrás en su decisión.