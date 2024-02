TRANSPORTE: LA JUSTICIA FEDERAL DE CHUBUT SUSPENDIÓ LA QUITA DE SUBSIDIOS

La acción había sido iniciada por Ignacio Torres, Gobernador de la Provincia de Chubut.

La Secretaría de Transporte comunicó la decisión de disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de Jurisdicción Nacional “para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa”.

Ante el impacto de la medida, diversos actores iniciaron acciones judiciales con la finalidad de retrotraer o suspender la iniciativa. En esa línea, el Gobernador de Chubut interpuso una medida autosatisfactiva, tendiente a tendiente a hacer cesar la decisión de eliminar/reducir unilateralmente el Fondo Compensador al Transporte Público.

El juez Hugo Ricardo Sastre interpretó que no existien únicamente en juego normas de contenido federal, en razón que a los fines de dotar de eficacia al fondo compensador se habrían dictado normas de derecho local, que inclusive habrían necesitaron ser ratificadas por decreto provincial, por lo cual, habilitaría su intervención y no la competencia originaria de la Corte.

Para el juez federal, sin la asistencia del Estado Nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el Gobierno Nacional.

A su vez, agregó que la eliminación del fondo compensador del transporte de pasajeros urbano y suburbano, carece de una medida paralela que amortigüe los efectos negativos que provoca en la economía de la accionante.

En ese orden de ideas, Sastre concluyó: "Encontrándonos próximos a la finalización del periodo estival y al inicio del ciclo lectivo 2024, época de más mayor demanda en el uso del trasporte público de pasajeros, con una geografía, distancias y condiciones climáticas como la de la Provincia del Chubut, entiendo que el cambio en la política de subsidios al transporte de pasajeros urbanos y suburbanos instaurada por el Estado Nacional ha devenido inoportuna, siendo dicho accionar reprochable a la accionada y que torna viable el dictado de la medida requerida".