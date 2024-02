CAMERON, DE VISITA EN MALVINAS, FUE DECLARADO PERSONA NO GRATA EN TIERRA DEL FUEGO

Un mes después de reunirse y hablar con el presidente Milei, el actual canciller británico viajó a las islas y aseguró que "la cuestión de la soberanía no será tema de discusión" con el Gobierno del libertario.

Un mes después de su reunión con el presidente Javier Milei, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, llegó el lunes a las Islas Malvinas como parte de una visita oficial a distintos destinos de Sudamérica e insistió con la reivindicación de la soberanía de su país sobre el archipiélago, el cual, aseveró, "es una parte valiosa de la familia británica". La noticia desató la reacción inmediata y contundente del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien no solo rechazó su llegada a Malvinas y lo declaró persona no grata en su provincia.

Al mismo tiempo que promulgaba un decreto para declarar persona no grata al canciller británico, el gobernador de Tierra del Fuego publicó un hilo de Twitter para rechazar la llegada de Cameron a las Islas. "La presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno S.XXI. No lo vamos a permitir", dijo y agregó: "En tanto persista la usurpación británica de nuestro territorio y el Reino Unido siga rehusándose a reanudar las negociaciones que la Comunidad Internacional establece para devolvernos lo que por historia y derecho nos pertenece, no descansaremos en nuestra lucha".

"Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros Héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia", siguió Melella, y agregó: "Por esa razón hemos procedido a declarar 'Persona Non Grata' a David Cameron en toda la extensión territorial de nuestra provincia".

Melella también propuso en el artículo dos "invitar a adherir a los términos del presente decreto a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Honorable Congreso de la Nación, a la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,, a la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, al Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de la ciudad de Río Grande, al Centro de ExCombatientes de Malvinas en Ushuaia".

En la primera parte del decreto, el gobernador destacó que se trata de la primera visita de un canciller británico a las Malvinas desde 1994 y, por eso, pidió la "adopción de medidas tanto en el ámbito nacional como provincial".