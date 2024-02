ISRAEL DECLARÓ A LULA "PERSONA NO GRATA"

Israel declaró "persona no grata" al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien el domingo calificó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al Holocausto. La declaración motivó una fuerte respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que acusó a Lula de "trivializar el Holocausto".

El gobierno de Israel convocó al embajador brasileño para presentarle una protesta, mientras que el gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y convocó al embajador israelí.

"Cruzar una línea roja"

Desde Adís Abeba, capital de Etiopía, donde asiste a una cumbre de la Unión Africana, Lula dijo el domingo: "Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio". El presidente de Brasil agregó: "Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos".



En Israel el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó los dichos de Lula de "vergonzosos y graves" y dijo que eran una "trivialización del Holocausto". Netanyahu anunció que su gobierno convocó al embajador de Brasil en Israel. "La comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja", señaló Netanyahu en un comunicado, en el que insistió en que Israel está "luchando para defenderse".

El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, advirtió "No perdonaremos ni olvidaremos: en mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, informé al presidente Lula de que es una persona no grata en Israel hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras". La cita con el embajador de Brasil en Israel fue en el Museo del Holocausto de la ciudad y no en el ministerio de Exteriores de Israel en Jerusalén.



"La comparación que hace el presidente brasileño Lula entre la guerra justa de Israel contra Hamas y las acciones de Hitler y los nazis, que exterminaron a seis millones de judíos, es un grave ataque antisemita que profana la memoria de quienes perecieron en el Holocausto", aseguró Katz.