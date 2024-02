CIUDAD DEL MILAGRO SIN AGUA POR LA CRECIDA DEL RÍO PILCOMAYO

Los vecinos de la zona norte, más específicamente en esta oportunidad, del barrio Cuidad del Milagro, amanecieron una vez más sin el servicio de agua y la respuesta que le dieron desde la empresa de Aguas del Norte solo aumentó la indignación.

No es noticia que la barriada no tenga servicio de agua, los días con intenso calor muchos sectores tuvieron que "sobrevivir comprando botellas de agua para hacerle frente a la falta del suministro vital.

Si hace calor, no hay agua, si hace frío, no hay agua, incluso si llueve, no hay agua. Así lo compartió un vecino a la redacción de Todo Salta Noticias en donde expresó el siguiente mensaje que le hizo llegar a la empresa de agua:

"Buen día, hoy lunes despertamos sin agua y desde el tanque de agua del barrio no pueden dar el agua. Recién nos enteramos. ¿Qué solución tenemos? ¿Qué solución se previno para estos casos? Hoy comenzamos la actividad de la semana y nos "desayunamos" con esta situación. Necesitamos que de una vez por todas empiecen a trabajar para que entiendan nuestra situación cotidiana, porque después si se tiene bien presente el aumento de las tarifas".

A este mensaje, la empresa Aguas del Norte respondió: "El Río Pilcomayo creció y por la turbiedad no tienen la orden de dar el agua".

El vecino agregó además que todos los días dan el agua cada cuatro horas. De 6 a 12, de 18: a 21 horas y vuelven a las 6 am del otro día.