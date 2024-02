JESICA CIRIO ANUNCIÓ QUE NO CONDUCIRÁ MÁS LA PEÑA DE MORFI

Hace unas horas, la modelo contó a través de una historia en sus redes sociales que ya no formará parte de La Peña. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, comenzó escribiendo la conductora.



Acto seguido, recordó a su amigo y apreció por haberla incluido en su histórico ciclo de televisión. “Estoy muy agradecida con todo el equipo y mi agradecimiento eterno a mi querido amigo Gerardo Rozín por haber confiado en mí para acompañarlo en este proyecto que él tanto amaba”, expresó ante el desafío que implicó para ella dar un vuelco en su carrera como modelo. “Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La Peña de Morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”.

Más adelante, Cirio explicó las razones que la llevaron a alejarse del programa. “Hace tiempo que venimos conversando con el equipo de Telefe y de Corner la posibilidad de cerrar este recorrido profesional. Es tiempo de pensar nuevas ideas y evaluar futuros proyectos junto al canal. Creemos que es un gran momento para dar ese paso. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. ¡Ni bien tenga novedades se las cuento!”, cerró contenta sobre la oportunidad de tomar nuevos rumbos.

Hace unos días, Diego Leuco dio detalles de su regreso al programa. En diálogo con Teleshow, se refirió a La Peña de Morfi y a su futuro profesional. “Por mi parte, lo que arreglé el año pasado con las autoridades del canal es que yo iba a seguir en La Peña... conversé en su momento y nos pusimos una meta clara, que cuando esté todo para arrancar, yo voy a estar, además me dan unas ganas enormes de volver. Estoy súper contento, entiendo que volverá renovado, pero eso lo está manejando la producción. Otro de los temas que está por verse es el comienzo, seguramente no vamos a arrancar ahora a principios de marzo, pero nada está definido aún”, expresó entusiasmado con volver a tomar la posta del éxito que inició Gerardo Rozín en 2015 y que representó el último trabajo del periodista antes de fallecer el 11 de marzo de 2022.