LA CGT NO DESCARTA REALIZAR UN NUEVO PARO GENERAL TRAS EL RECHAZO DEL SALARIO MÍNIMO

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, advirtió sobre la posibilidad de realizar un nuevo paro general tras el fracaso de la reunión entre el Gobierno, los gremios y las empresas por el salario mínimo: "Se cagaron en todo".

Al ser consultado sobre una posible medida de fuerza, Moyano aseguró que "se va a discutir, por supuesto. El Gobierno se presentó a través de este personaje... Se cagaron porque la reunión tenía que a haber sido presencial. Estuvimos 40 minutos discutiendo con el tipo este, te desconectaban. No hubo posibilidad de charlar".

Las declaraciones del dirigente sindical surgen después de la falta de consenso para determinar el piso del salario a nivel nacional: los gremios plantearon incrementar el salario mínimo en un 85% a partir de febrero, lo que lo llevaría a $288.600. La propuesta fue rechazada por los empresarios y, según la CGT, también por el Gobierno que avaló la posición de los empleadores.



"El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon propuesta alguna", expresó la CGT en un duro comunicado.



Milei, por su parte, brindó declaraciones esta mañana y, frente a la falta de acuerdo, aseguró que el Gobierno no definirá el monto del salario mínimo por decreto. "No me van a ver fijando ningún precio. Las paritarias son libres", ratificó.

"¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", se preguntó el mandatario libertario.