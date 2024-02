LALI LE RESPONDIÓ A MILEI: "SU DISCURSO ES INJUSTO Y VIOLENTO"

La cantante Lali Espósito le respondió al presidente Javier Milei a través de su cuenta en la red social Instagram a raíz de las críticas que recibió en los últimos días, y con una carta defendió su carrera, calificó de "injusto y violento" el discurso del mandatario, y aprovechó para invitarlo a asistir a ver uno de sus shows para comprobar su profesionalismo.

En su carta, Lali expresó que comenzó su carrera de niña y que gracias a eso ganó "dinero para ayudar a su familia". Recordó sus comienzos en la TV y su paso a la música, financiado con sus ganancias trabajando en series, cine y publicidades, con cinco discos grabados y múltiples presentaciones en público.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano siempre lo mío", disparó. Además defendió la cultura como fuente de trabajo para artistas y las actividades vinculadas a los shows. "La demonización de la cultura y las personas que la conforman no es el camino", añadió.

"Siento que la asimetría de poder entre Usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", dijo Lali. Luego, expresó que el Presidente "es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar". "Democráticamente, acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", enfatizó.

Por último, la artista sostuvo que al ver que en redes sociales Milei pone en duda su "profesionalismo y destreza en el escenario" lo invitó a asistir a uno de sus shows. "Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", concluyó su carta Lali.

Antes, Milei volvió a cargar contra la cantante Lali Espósito, luego de que la artista lo criticara durante un show, y le cambió el apellido irónicamente al mencionarla como "Lali Depósito". Las redes se hicieron eco rápidamente del tema.

"Cobró de la del Estado. Lali Depósito cobró de varios gobernadores", dijo el jefe de Estado en referencia a actuaciones que la cantante realizó a lo largo de su carrera en distintas provincias.

El enfrentamiento entre Milei y Lali Espósito data de incluso antes de la elecciones en las que el liberal libertario alcanzó la presidencia. La cantante había manifestado en redes su preocupación por las políticas que propone el mandatario. En ese momento, Milei dijo desconocer de quién se trataba.

Pero con el tiempo, la tensión fue escalando a partir de que varios libertarios en redes sociales dispararon contra Lali. Se produjeron algunos cruces que tuvieron un último capítulo el pasado fin de semana durante el Quilmes Cosquín Rock.

Lali, en medio de su show, expresó: ''Esto que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás'' y le dedicó su siguiente canción a "las malas personas y los antipatria". En su canción "¿Quiénes son?" cambió la letra y expresó: "Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si vivo del Estado".

Fue en ese mismo escenario donde el cantante Dillom despertó fuerte polémica al cantar fuerte contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Al realizar un cover de Sr. Cobranza (canción de Las Manos de Filippi popularizada por La Bersuit) cambió el verso de "Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar" por ''A Caputo en la plaza lo tienen que matar''.