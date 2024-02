EL GOBIERNO NO ENVIARÁ LOS FONDOS EDUCATIVOS A LAS PROVINCIAS

El vocero ratificó que la Nación no girará el dinero para los sueldos y los programas educativos. Peligra el inicio de las clases, según los gremios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, puso en duda la convocatoria a la paritaria docente nacional y le pasó la pelota a los gobernadores. “Los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee con sus trabajadores”, definió el funcionario en su habitual conferencia de prensa. Además, confirmó que el gobierno nacional no enviará los fondos para los sueldos y los programas educativos que adeuda a las provincias.

"En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe", dijo el vocero presidencial. Sin embargo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, punto principal de las quejas provinciales, está contemplado por ley.



De esta forma, el Gobierno tensiona aún más la relación con los gobernadores después de la quita de subsidios al transporte público y de la eliminación del Fondo Compensador del Interior en detrimento de todos los distritos por fuera de los límites del Área Metropolitana de Buenos Aires.



La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) había advertido este miércoles que "peligra el inicio de clases" y reiterado su pedido al Gobierno para la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

Lo único que precisó Adorni al respecto fue: “No hay definición si va a haber o no un llamado a lo que se denomina la paritaria docente nacional”.