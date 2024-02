PATRICIA BULLRICH A CRISTINA "LO ÚNICO QUE DEBERÍA PEDIR SON DISCULPAS"

La Ministra de Seguridad de la Nación respondió al documento difundido por la ex presidente, en el que critica el plan económico de Javier Milei.

Patricia Bullrich señaló a Cristina Kirchner afirmando que "Lo único que debería pedir son disculpas". La expresidente calificó a Javier Milei, calificándolo como un “showman-economista”.

"No puede con su genio. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo. No importa. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio. Pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas", expresó Patricia Bullrich en la red social X.

En el documento, Cristina responsabiliza al economista de la inflación, quién sólo lleva dos meses a cargo del Ejecutivo Nacional, y lo cuestiona afirmando que la inflación es multicausal “nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares”. También aseguró que la emisión monetaria no es algo que perjudique a los argentinos, punto que fue cuestionado por Espert quién señaló que la teoría económica demuestra lo contrario.