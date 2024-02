PREOCUPACIÓN POR EL BOLETO EN SALTA: EN MARZO PODRÍA LLEGAR A LOS $1000

En Salta actualmente el boleto tiene un costo de $290 y en marzo tendrá una actualización que alcanzará los $490. Sin embargo, no descartan que por la situación y las decisiones por parte del presidente Javier Milei, el colectivo llegaría a costar $1000.

El gobernador de Salta compartió su disgusto frente a las amenazas y respuestas provocativas por parte del Presidente de la Nación, Javier Milei, y pidió una vez más que se abra el dialogo entre los sectores con el fin de cuidar el bolsillo de los argentinos.

“Jodan con nosotros, pero no con la gente que la está pasando mal, no solo con el colectivo, que en marzo se va a $490 y alcanzará los $1000…”.

“Son muchas cosas que están afectando a los votantes del Presidente, aquellos que con la esperanza de que los delincuentes y la casta iba a pagar el ajuste, se está terminando ese relato y se está viendo una realidad que golpea todos los días”, cuestionó al tiempo que remarcó que “atacar no está bueno”.

Para continuar con su descargo, Saenz apuntó una vez más: “Al Presidente le está faltando alguien que le diga constantemente que no se olvide que es hombre y que comete errores. El error más grande es no darse cuenta que no estamos en campaña, que tiene que gobernar y tiene la obligación de serlo”.

FUENTE: La Voz de Rosario.