UN ZOOLÓGICO PERMITE A SUS VISITANTES BAUTIZAR CUCARACHAS CON EL NOMBRE DE EX PAREJAS

Un zoológico en San Antonio, Texas, lanzó una controvertida campaña a partir de la cual permite nombrar a una cucaracha con el nombre de una ex pareja.

Se trata de la campaña “Cry Me a Cockroach” en la que “puedes nombrar simbólicamente una cucaracha, una rata o un vegetal en honor a tu ex o a alguien no tan especial y el zoológico de San Antonio te ayudará a aplastar tu pasado, un verdadero sanador de desamor, al alimentar con tu selección a un animal residente”.

Cabe señalar que nombrar a un vegetal como tu ex cuesta cinco dólares, una cucaracha, cuesta 10, y a una rata, tiene un precio de 25. El zoológico explicó que se puede donar desde cualquier país, ya que la recaudación de fondos es global.

“Como parte de la donación, recibirás una tarjeta digital descargable del Día de San Valentín que muestra tu apoyo a la recaudación de fondos Cry Me a Cockroach”, afirma el zoológico en el comunicado en el que dio a conocer esta campaña.