LA IGLESIA LE PIDE AL GOBIERNO QUE INCLUYA A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En medio de la tensión por la asistencia alimentaria, la Iglesia le pidió al Gobierno, a través de un comunicado difundido por Cáritas Argentina, que se incluya a los movimientos sociales en el reparto de comida.

Días atrás, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios de asistencia alimentaria con entidades religiosas para tratar de diluir el poder de las organizaciones sociales, en medio de su puja con los piqueteros. Sin embargo, desde la Comisión Episcopal recalcaron que “hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.

“En el transcurso de los últimos años y a medida que los niveles de pobreza han crecido en la Argentina, hemos aprendido a trabajar con un gran número de movimientos, asociaciones, centros vecinales, sindicatos, etc”, sostuvieron en un comunicado que lleva la firma de los obispos Calos Tissera (Quilmes), Gustavo Carrara (CABA) y Roberto Álvarez (Rawson).

Asimismo, los obispos hicieron hincapié en la importancia de “crecer en transparencia”y en ese sentido instaron al Gobierno a realizar auditorías para “garantizar que todos los fondos adjudicados lleguen a los más pobres”.

“En un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales, somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos. No es difícil sortear las dificultades y desacuerdos presentes volviendo a poner en el centro lo que siempre ha debido seguir allí: las personas y familias que viven en la pobreza o la indigencia, especialmente los niños y los ancianos. Lo demás, está demás”, concluyeron.