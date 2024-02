LEY ÓMNIBUS: DIPUTADOS PASÓ A CUARTO INTERMEDIO HASTA HOY A LAS 12

Luego de 11 horas de debate de la ley ómnibus, la Cámara de Diputados votó a favor de pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12. Aún quedan más de 140 oradores. Durante la jornada, oficialismo y oposición cruzaron críticas por el dictamen. Afuera, la Policía reprimió a los manifestantes.

Pasadas las 21.30, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, pidió votar una moción para levantar la sesión hasta mañana a mediodía, ante la extensión en la lista de oradores que aún quedan por hablar.

Desde Unión por la Patria cuestionaron el pedido. “Nosotros estamos para continuar esta sesión”, dijo Germán Martínez, presidente del bloque. Y aprovecharon para cuestionar que, luego de 11 horas de sesión, aún no habían recibido el dictamen impreso.

"No está la ley impresa. No sabemos que estamos discutiendo", se quejó el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Minutos antes, por redes sociales, el legislador criticó la decisión: "Después de 11 hs de sesión, no aparece el dictamen de mayoría y como no sabemos que Ley estamos discutiendo, se suspende la sesión hasta mañana. Nunca visto!".

Luego de ser aprobada la moción, los diputados abandonaron la cámara baja. La sesión será retomada a mediodía, cuando quedan aún más de 140 oradores.