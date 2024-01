¡TERRIBLE! DENUNCIAN QUE HACEN CERTIFICADOS TRUCHOS A TRAVÉS DE FACEBOOK

Desde hace un buen tiempo circulan varios usuarios en la red social Facebook que se encargan de hacer certificados médicos, estas personas no se sabe si son profesionales o no, pero de todas maneras se ofrecen para completar estas planillas.

Lo más importante y lo peor de estos casos es que muchos de ellos utilizan sellos falsos en certificados para ANSES y escolares.

"Yo tuve que pagar 8 mil pesos en una clínica particular para que me lo llene un profesional la parte de pediatría y 8 mil el odontólogo, estos perfiles ofrecen todo por $2.500 y obviamente ponen en peligro la salud de los niños, imaginen que algún nene tenga un problema cardiaco y en el certificado le pongan todo OK y luego puede pasar una desgracia en la escuela, etc. Les adjunto algunos links y capturas que tuve la posibilidad de tomar, desde ya muchas gracias".

Compartieron en un mensaje a Todo Salta Noticias, sumado a los perfiles que han estado realizando estos servicios en los últimos días:

https://www.facebook.com/flopy.cuervita.5

https://www.facebook.com/groups/583674965065390/user/100002126753769