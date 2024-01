POR LA SUBAS DE CASOS DE COVID-19 AUMENTÓ LA VENTA DE BARBIJOS Y ALCOHOL EN GEL

Durante los últimos meses, la cantidad de casos positivos de coronavirus ha ido en aumento. Por esta razón, aseguran que incrementó un 15% la demanda de barbijos y un 10% la de alcohol en gel.

La información del aumento en la venta de estos productos la dio el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB). En tanto, desde el Ministerio de Salud continúan recomendando la vacunación ante el incremento de casos de Covid-19.

Recomiendan vacunarse ante la suba de casos de Covid-19

Gonzáles Ayala criticó la cantidad de información falsa sobre los efectos adversos de las vacunas, considerándola como una razón para que la gente no se la aplique. También mencionó que otra razón es que la gente ya no tiene tanto miedo a la enfermedad, ya que el Covid no se asocia con la muerte como en los comienzos de la pandemia.

Con respecto a esto, el Ministerio de Salud recomienda un esquema de vacunación para la población joven sin comorbilidades, en el cual la vacuna de refuerzo se administra anualmente.

En cambio, para aquellos mayores de 60 años o que presentan comorbilidades significativas, como inmunodeficiencia, problemas coronarios, problemas pulmonares crónicos, diabetes, hipertensión u obesidad mórbida, la vacuna de refuerzo debe aplicarse cada seis meses.