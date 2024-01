DECLARACIONES MACHISTAS DE UN ALCALDE EN ITALIA GENERÓ INDIGNACIÓN

Las declaraciones del alcalde de Terni (Italia) han indignado al país: el discurso de Stefano Bandecchi se ha difundido por las redes sociales al afirmar, entre otras cosas, que “un hombre normal, cuando ve el culo de una mujer, lo intenta”. Las palabras del edil han generado una ola de críticas.

Sus declaraciones venían en respuesta a la concejal Cinzia Fabrizi, que criticó una entrevista que Bandecchi concedió en noviembre, en la que aseguraba que “quien nunca traicionó a su novia no es un hombre normal”. El alcalde defendió que los italianos “normales o los cuerdos” entendieron sus palabras, que reivindica “una por una”. “Italia está llena de imbéciles y comprendo que sea un problema para algunos entender mis palabras”, agregó.

Bandecchi, de 62 años, pertenece al partido centrista Alternativa Popular y ocupa la alcaldía de Terni, municipio de apenas 100.000 habitantes, desde el mes de mayo de 2023. Durante su intervención en el pleno de la localidad, afirmó: “Un hombre normal, cuando ve el culo de una mujer, lo intenta. Si lo consigue, se la tira. Y si no, vuelve a casa”.

Las palabras de Bandecchi llegaban antes de la votación a una enmienda sobre la violencia de género, a la que Alternativa Popular planeaba votar en contra. “Yo voy a votar en contra de esta enmienda porque a mí ustedes no me tienen que enseñar nada, tanto de derecha, como de izquierda”, aseguró Bandecchi, que defendió que él piensa lo que le da la gana: “Nunca maté a ninguna mujer, nunca le pegué a una mujer y no me consta que haya sido denunciado por ninguna mujer”.

Tras sus palabras, los concejales abandonaron el pleno municipal. “Los ratones se han escapado y este acto se discutirá hasta el final, no hay absolutamente nada que retirar”, exclamó Bandecchi a modo de respuesta.

Los concejales de la oposición han pedido en un comunicado la renuncia del alcalde, a quien reprochan el lenguaje que usa habitualmente en los plenos. Especialmente en esta ocasión, pues se estaba hablando de feminicidios y de medidas contra la violencia machista.

“Una vez más, el alcalde demuestra total falta de respeto hacia las instituciones y hacia las mujeres, expresando conceptos incoherentes que condenamos con fuerza y que deberían empujarlo a la dimisión”, destacan.