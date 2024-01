MAURICIO MACRI REAPARECIÓ CON DURAS CRÍTICAS AL CINE ARGENTINO

El expresidente Mauricio Macri reaparición en la escena pública luego de varias semanas de silencio y se pronunció en contra del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) el organismo público a cargo del fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de Argentina.

"Esto no es promover el cine argentino. Esto no es serio", escribió el exmandatario en su cuenta de X (exTwitter) en una publicación que está acompañada por el enlace de una nota de La Nación titulada "Los números del Incaa: gasta más en burocracia que en hacer películas; los estrenos que no vendieron ni diez entradas".

El comentario de Macri se da en medio del debate de la Ley Ómnibus que, en su primera versión, contemplaba un fuerte ajuste a la cultura con un desfinanciamiento en el instituto del cine, situación que fue fuertemente rechazada por actores, directores, guionistas y trabajadores del cine.

Lo llamativo del descargo de Macri contra el INCAA es que su propio hijo, Francisco Macri, dirigió una película que recibió financiamiento por parte del instituto nacional.

La nota que compartió el expresidente detalla que, según las cifras oficiales, en 2023 se estrenaron 241 películas nacionales de las cuales solo 98 fueron vistos por mil o más espectadores. Si bien el artículo refleja que en el 2023 el instituto tuvo un superávit de 295.882.851 pesos, se critica es que entre los gastos, se paga más en "burocracia" que en hacer películas. "Entre remuneraciones (3.419.620.806 pesos) y bienes y servicios (1.626.317.134 pesos) se gastaron poco más de 5045 millones. Es decir, más en burocracia que en hacer películas", señala la nota.