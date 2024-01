SIN CONTROLES VIALES PARA EL DESENTIERRO DEL CARNAVAL

El Presidente del Fortín de Gauchos de San Carlos, Betuco Cardozo, confirmó que llegó a un acuerdo con las fuerzas de seguridad para evitar que se instalen los controles viales en la ruta 40 que lleva a San Carlos para el desentierro del carnaval.

El evento que inicia oficialmente la temporada del carnaval en San Carlos se realizará el próximo sábado 27 de Enero, y se esperan entre 20 y 25 mil personas que sean parte de la tradicional caravana que avanzará, como es costumbre, por la calle principal del pueblo.

Una de las novedades tiene que ver con la decisión de no instalar un puesto de control vial en la ruta que lleva a San Carlos, el pedido surgió por parte de los organizadores para lograr de esa manera mayor cantidad de público durante la caravana, "Venían familias numerosas en un vehículo y la policía no los dejaba pasar, entonces para evitar eso pedimos que no pongan control" explicó Cardozo.

Recién los controles viales se van a instalar a partir de las 21 hs, cuando ya finaliza el desentierro del diablo y da inicio el baile con varias bandas de música tropical.

Llama la atención el acuerdo entre la policía y el fortin de gauchos de no controlar a los vehículos que circulen en la ruta por seguridad, teniendo en cuenta que en Salta ya fallecieron 14 personas en lo que va del año en accidentes de tránsito, y distintos estudios demuestran que los controles policiales son de suma importancia para prevenir accidentes, sin olvidar que durante el desentierro el consumo de alcohol si está permitido.

Fuente: Lo que hay que Saber.