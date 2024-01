SALTA: EL COMERCIO NO ADHIERE AL PARO NACIONAL

Asimismo, aseguró que el sector registra subas en los precios del 10 al 40%. Además, hay una baja significativa en las ventas y se acercan las paritarias para el comercio, por lo que están buscando repuntar la situación. Se les descontará el día a los empleados que no asistan a sus lugares de trabajo.

En cuanto a la inflación, Herrera señaló que no hay precios de referencias, por lo que se nota una disminución importante en las ventas. Esto se manifiesta en todos los rubros. Si comparamos este enero en relación al mismo mes del 2023, notamos una baja en las ventas del 10 al 20% . La suba de la nafta está afectando considerablemente el precio de los fletes, lo que aumenta la incertidumbre.

"En relación al año pasado, en diciembre bajaron en un 3,2% y enero esta bajando en un promedio importante que aún no tenemos. Fundamentalmente, al estar lejos de las fabricas el flete por el aumento de las naftas se hizo importante. Tenemos que afrontar esta nueva realidad sin alarmarnos, pero estamos atentos a buscar la forma de recuperar las ventas".

Consultado por el paro nacional del 24 de Enero, indicó que "no nos podemos adherir a esta medida, dado que el comercio viene pasando malas ventas desde el año pasado. Por lo tanto, nosotros como comerciantes tenemos que pagar los sueldos. Vamos a entrar en paritarias este mes, los fletes aumentaron. No podemos tomarnos el tiempo de descansar un día o de no trabajar. Al contrario, el comercio debe trabajar más, tenemos que ver de hacer ofertas para recuperar las ventas. Por lo tanto, no vamos adherir al paro, porque no vemos un motivo importante para hacerlo.

La perdida estipulada de un día de paro, teniendo en cuenta las ventas y dependiendo del rubro, puede tener un impacto promedio del 2%. Es significativo para nosotros".

El titular de la cámara enfatizó que el sector necesita trabajar y por lo cual los empleados que se adhieran a la medida se les descontará el día a fin de mes cuando se pagan los sueldos. "Tal como se lo esta planteando para los empleados públicos".