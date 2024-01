MORE RIAL EXIGE UN SUELDO DE MIL DÓLARES

Sin la ayuda de su papá, que se fue a México por tres meses, recurrió a Guillermo Marín y otras personas cercanas que le dieron una mano en este presente tan delicado.

Morena Rial se quedó en la calle y pasa las noches en habitaciones alquiladas.

En diálogo con TN Show, su abogado Alejandro Cipolla había comentado que por ahora también sobrevive con algunas publicidades, aunque necesitaba un ingreso mayor para poder regresar a Córdoba cuanto antes. Horas después, se confirmó que la influencer exige un sueldo de mil dólares por un empleo formal que le permita llegar cómoda a fin de mes y tener un techo fijo con su hijo Francesco Benicio.

“Yo la ayudo más de lo que debería. Hasta he pedido prestado para responderle. Lo que pasa es que ella lleva un nivel de vida distinto, de alto nivel. Yo no sé si ella tiene el rigor laboral, pero Jorge Rial podría comprarle una vivienda y ella salir a trabajar para pagarse los servicios, pero no quiere levantarse a las ocho de la mañana. Igual la complicada no es ella, es Rial porque la crió así”, explicó Luis Ventura.