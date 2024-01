CÓMO AFECTA VER LA GRABACIÓN ACELERADA

A pesar de ser un fenómeno relativamente reciente, se ha constatado el creciente éxito que tiene este tipo de reproducción. Muchos tienen las notas de voz de Whatsapp por defecto a más velocidad. Según la plataforma de pódcast iVoox, ya hay un 10,48% de usuarios que siguen estos audios a velocidad acelerada. Y los directivos de Youtube señalan que algunos usuarios piden funciones para ir aún más rápidos.

Si bien puede resultar extraño para las generaciones mayores, los jóvenes que prácticamente han crecido con esta opción disponible lo asumen con normalidad. Y ya se han hecho algunos estudios para analizar el fenómeno.

La Asociación Americana de Psicología publicó una investigación donde ya apuntaba algunos pros y contras.

La reproducción rápida de una conferencia afecta a la comprensión del contenido, pese a que permite recibir más información en menor tiempo. Por lo que una cosa podría compensar a la otra.

Además no pasa a todos por igual. Otro estudio de la Universidad de Los Angeles constató que si bien los adultostenían problemas para captar toda la información en vídeos acelerados, los jóvenes conseguían unos niveles de retención muy buenos.

También apunta que el hecho de que el vídeo vaya más rápido ayuda a que los jóvenes estén más atentos y concentrados en el contenido. Un aspecto importante para una generación que demuestra más facilidad para distraerse.

CUÁLES SON LAS POSIBLES CONSECUENCIAS

No obstante, la psicopedagoga Pérez cree que este hábito puede traer consecuencias. “Fenómenos como el speedwatching hacen que nos volvamos más primitivos y solo actuamos ante el estímulo-respuesta sin procesamiento de la información", dice.

Eso se debe a que ante tanto estímulo acelerado, el cerebro se aburre en otro contexto que no reciba este tipo de estímulo a gran velocidad.

No ve claro que no se pierda información, puesto que no se procesa de igual forma, pese a que los jóvenes puedan responder inicialmente a lo que se ha dicho.

Además, se le resta valor a la grabación. “Se pierda la valoración del esfuerzo que hace el emisor del mensaje, ya sea el profesor, un compañero o el propio producto audiovisual”, dice.

Para esta experta se está yendo demasiado rápido en estos hábitos y nunca mejor dicho. Además, la mayoría del consumo de vídeo y audio se hace con el móvil. Por tanto, al estímulo constante se suma el exceso de horas de pantalla.

"Convertir el speedwatching en una norma puede causar graves consecuencias en los más jóvenes, por lo que se debe recurrir a esta técnica de una forma consciente y responsable, evitando su abuso continuado para asegurarse tanto la comprensión de los mensajes como el disfrute del contenido audiovisual