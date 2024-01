AEROLÍNEAS A LOS GREMIOS: NO HAY PLATA PARA AUMENTOS SALARIALES

“Ante nuestro planteo por la negociación salarial tras la inflación y la devaluación registrada en los últimos meses, la conducción empresaria afirmó no tener ningún tipo de ofrecimiento en ese contexto”, afirmaron en un comunicado los “Sindicatos aeronáuticos unidos”, que integran los gremios APLA (pilotos), APA (personal de tierra), APTA (técnicos aeronáuticos) y UPSA (jerárquicos).



Más allá de las expresiones utilizadas, el mensaje de Lombardo a los gremios replicó el que viene sosteniendo el Gobierno nacional: “No hay plata”. Pero además ocurre en un contexto en el cual el gobierno dispuso la re-privatización de la línea aérea, junto con otras empresas del Estado. El plan del Gobierno, según dijo el presidente Milei, es entregar las acciones de la empresa a sus trabajadores.

Las condiciones de esa peculiar privatización, por el momento, no incluiría un solo peso del Estado, o al menos no dejaría al Estado en la obligación de otorgar nuevos subsidios: el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 le quita a Aerolíneas la garantía de subsidios que viene recibiendo por ley desde 2012.

En esas condiciones, fueros los propios gremios los que salieron a plantear que Aerolíneas no puede sobrevivir en el tiempo como empresa. “Tarde o temprano desaparecerá”, dijo el titular del gremio de los pilotos, Pablo Biró.

En ese contexto fue la reunión entre Lombardo y los gremios, el martes. Lombardo fue designado presidente de Aerolíneas por el actual ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro y proviene de la anterior gestión. Entre fines de 2019 y diciembre fue el director comercial de la gestión que encabezó Pablo Ceriani y que políticamente respondía al senador nacional Mariano Recalde.

Si bien tiene un perfil técnico, los dos períodos anteriores de Lombardo fueron durante los diez años en que la empresa fue manejada por La Cámpora.

Lombardo no hizo declaraciones en público desde que fue designado en su nuevo cargo, pero cuando el ministro Ferraro, ahora su superior, difundió un nuevo cronograma de Aerolíneas con la eliminación de algunas gerencias, desde la empresa difundieron que esa tarea fue “coordinada” con la cartera de Infraestructura.

En los gremios tomaron nota. “Las nuevas autoridades (de Aerolíneas) detallaron la situación financiera de la empresa y el difícil escenario que enfrentamos, precisando que aún no hay definiciones respecto al rumbo de la compañía”, agregó el comunicado sindical.

Al menos tres gremios aeronáuticos ya adhirieron al paro que convocó la CGT para el próximo miércoles: APTA, que encabeza Ricardo Cirielli, la Asociación de Aeronavegantes, del moyanista Juan Pablo Brey, y el gremio Atepsa, que agrupa a varios de los controladores aéreos. Pero por el momento los gremios sólo manifestaron que su protesta es contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus del Gobierno. Respecto a Aerolíneas, sólo dijeron que “seguiremos insistiendo en nuestros reclamos, tanto en lo salarial (…) como en la necesidad de un rumbo claro”.