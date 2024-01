BUENA NOTICIA DE ANSES PARA LOS JUBILADOS A PARTIR DE FEBRERO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de enero. Sin embargo, mientras tanto el organismo ya informó algunas novedades que se llevarán a cabo en febrero.

Los principales beneficiados serán los jubilados y pensionados, ya que el organismo que dirige Osvaldo Giordano confirmó la continuidad del bono de $55.000 otorgado durante enero.

ANSES: cuánto ganarán los jubilados en febrero

Al igual que en este mes, el monto extra que entregará ANSES será variable de acuerdo con los ingresos percibidos, para igualar las jubilaciones en $160.713. Por ende, así quedaría la escala:

Jubilados con haberes de $105.000: cobrarán $55.000.

Jubilados con haberes de $110.000: cobrarán $50.000.

Jubilados con haberes de $120.000: cobrarán $40.000.

Jubilados con haberes de $130.000: cobrarán $30.000.

Jubilados con haberes de $140.000: cobrarán $20.000.

Bono para jubilados en febrero 2024: ¿Qué categorías de ANSES lo cobran?

El bono de hasta $55.000 se abonará en el segundo mes 2024 a las siguientes categorías de beneficiarios previsionales:

Jubilados con haberes mínimos (ingresos hasta $ 160.000).

Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Pensión no Contributiva por Vejez.

Pensión no Contributiva por Invalidez.

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os.

Pensiones Graciables a cargo de ANSES.

Otras Pensiones no Contributivas.