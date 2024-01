VENCE EL LÍMITE CONSTITUCIONAL PARA QUE EL CONGRESO TRATE EL DNU DE JAVIER MILEI

Mientras la Ley Ómnibus acumula horas de debate televisado en la Cámara de Diputados, el mega DNU sigue vigente, desregulando gran parte de la actividad económica del país y acumulando, día tras día, nuevas cautelares de la Justicia.

El límite constitucional para que la Bicameral de Trámite Legislativo pueda tratarlo, sin embargo, vence la semana próxima. Y Javier Milei no da señales de tener apuro en hacerlo, jugando a dilatar la situación hasta el extremo mientras sus aliados en la UCR o el pichettismo diseñan creativas salidas jurídicas que les permitan sortear el "todo o nada". El peronismo, en cambio, cree que rechazar el DNU es el partido más importante de todos -más que el rechazo a la mega ley, en donde ya anticipan una derrota- y se prepara para jugar a fondo y forzar su debate en el recinto.

"Preguntale a Menem", es la respuesta, furiosa, que dan las y los diputados y senadores de Unión por la Patria y el radicalismo cuando se les pregunta por qué todavía no se conformó la Bicameral que debería haber comenzado a analizar el DNU hace cinco días. Y es que si bien Victoria Villarruel mandó los nombres de los ocho senadores que deberían integrar la comisión hace dos semanas, Martín Menem dilata el nombramiento de los ocho diputados. En su entorno acusan a Unión por la Patria por no haber enviado los nombres de los diputados que le corresponden, pero es una excusa: Germán Martínez envió el listado de cuatro nombres el viernes sabiendo que lo más probable es que le rechacen al último (que es él mismo).



La discusión viene hace rato: UxP reclama 4 lugares, LLA dice que le corresponden 3 porque no representan el 50 por ciento de la cámara y la pelea se extiende, ad eternum, en el tiempo. Sin embargo, la misma situación se daba en el Senado y Villarruel -respaldada por toda la oposición no peronista- tomó la decisión de quitarle un lugar a UxP y enviar los nombres para su composición. Menem no y la razón es la de siempre: la ausencia de una coordinación clara con Casa Rosada que lleva a estrategias zigzagueantes en las que todos -socios, opositores y oficialistas- terminan enojados. "No se entiende lo que quieren. Un día te plantean activarlo y al otro lo dejan estar. Deberían intentar aprobarlo porque tienen demasiados frentes judiciales abiertos, pero es un caos", se sinceró un halcón PRO con diálogo directo con Javier Milei.



Frente al silencio, sin embargo, la estrategia es clara: dejarlo correr y patear la discusión hasta marzo. Y, frente a ello, se abren distintos escenarios porque el 19 de enero se vence el plazo de 10 días hábiles para que la Bicameral dictamine -a favor o en contra- del DNU. A partir de entonces, los legisladores tienen vía libre para tratarlo en el recinto y hacia allí apuntan los cañones del peronismo.