LEY ÓMNIBUS: EL DEBATE EN DIPUTADOS CONTINÚA EL LUNES CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El oficialismo continúa con su plan de gobierno en el plano parlamentario. Luego de las tres primeras jornadas de debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, volverá a convocar a los legisladores el próximo lunes pero esta vez para que dialoguen con representantes de la sociedad civil que se vean involucrados por los alcances de la ley ómnibus.

Luego de la participación de cuatro ministros (Cúneo Libarona, Francos, Bullrich y Ferraro) en la confluencia de las tres comisiones (Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales) que debaten los detalles del proyecto de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", se convocarán desde el lunes 15 de enero a representantes de empresas, instituciones y organizaciones que sean interpelados por las reformas.

La presencia de representantes de la sociedad civil fue requerida por distintos bloques opositores. Sin embargo, no hubo novedades de la solicitud de Unión por la Patria, que pidió por la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor e ideólogo del proyecto Federico Sturzenegger.



En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pronosticó que "la semana próxima, entre miércoles y jueves, se estaría emitiendo el dictamen", adelantándose a la proyección inicial que estipulaba como fecha el 24 de enero. El dictamen constituye la redacción final del proyecto de ley que será votado en el recinto. "La idea es dictaminar lo antes posible y aprobar lo antes posible", agregó el legislador riojano y señaló: "No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco".