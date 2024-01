DISTURBIOS EN LA SECRETARÍA DE DEPORTES POR LAS ENTRADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la Secretaría de Deportes personas con discapacidad se encuentran reclamando problemas con sus entradas para ver a Boca VS. Gimnasia y Tiro en el Estadio Martearena.

En la Secretaría de Deportes personas con discapacidad se encuentran reclamando problemas con sus entradas para ver a Boca VS. Gimnasia y Tiro en el Estadio Martearena.

Las personas con discapacidad debían generar el cupón completando su documentación a través de la web www.autoentrada.com y luego hacer la presentación de la misma en la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550) el viernes 12, de 9 a 14 horas. El cupo de entradas según la ley Nacional N 7787 será de 450 personas en total entre beneficiarios y acompañantes.

Tenían que presentar en la Secretaría de Deportes para retirar las entradas la siguiente documentación:

Certificado Único de Discapacidad

DNI del titular del CUD y DNI del acompañante en los casos que corresponda.

La documentación a presentar debe coincidir con el listado oficial de cupos adquiridos. Se permitirá inscribir 1 persona y su acompañante (no se puede inscribir en representación de otra persona). Si no presenta la documentación correspondiente no accederá al cupón de entrada.

Reclaman que deben presentar un código QR el cual "no garantiza que consigan una entrada".