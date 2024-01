UN VEGANO PAGÓ $35 MIL POR UNA CABRA PARA EVITAR QUE SE LA COMIERAN

En las calles de la ciudad de San Juan, donde la rutina a veces eclipsa lo que sucede alrededor, Eduardo Grazo caminaba desatento, casi sin rumbo, a la espera de una siesta que reconfortara su día.

Cuando llegó a su casa, realizó una última pasada por sus redes sociales, detectando una singular publicación que permanecía desde hacía 18 horas en Facebook, en donde una persona puso en venta a su cabra: “Entré a ver los comentarios, vi que varias personas habían consultado por ella. El dueño les contestaba el precio. No tenía mucha más información así que dije ‘te voy a comprar yo, tengo que salvarte’”, dijo Eduardo a TN.

El hombre de 34 años, vegano y voluntario de la Fundación Patitas Sin Hogar (la cual se dedica a rescatar perros y gatos de la calle), decidió expandir su amor hacia un animal de granja casi por casualidad.

Sin un lugar adecuado para llevarla, se embarcó en una misión para conseguir no solo el dinero necesario para la compra sino también un espacio seguro. Compartió la situación en grupos de vegetarianos y veganos, y recibió el apoyo financiero necesario.

“Como no conseguía un sitio, publiqué también en la cuenta de Instagram de la fundación: un par de personas me ofrecieron de manera transitoria el fondo de sus casas, pero me daba cosa molestar, incomodar, porque no es lo mismo que te manden por unos días de tránsito un perro que una cabra”, indicó Eduardo.

Fue allí cuando surgió la posibilidad de que la cabra quede en una granja, al cuidado de un veterinario, quien le respondió que no tenía problemas en recibirla, pero que él debía hacerse cargo de la alimentación.

A los $20.000 que abonó -con la ayuda de muchos aportantes- para evitar que otra persona comprara la cabra para comérsela, debe recaudar otra suma importante de dinero para adquirir entre cuatro y cinco fardos de alfalfa por mes.

“Me pareció lógico y una situación favorable para todos”, explicó que, sin dudar, aceptó la responsabilidad. La compra se realizó mediante transferencia virtual para evitar riesgos y así, el sábado temprano, Eduardo fue a buscar a la cabra. “El traslado me costó $12.000 más y gasté otros $26.000 en la comida para dos meses”, indicó.

“Eloisa vivirá toda su vida en la Granja Tierras Blancas. Es una granja de recuperación, rehabilitación y cría de fauna silvestre, especies autóctonas y en vía de extinción. Está a cargo del veterinario Aldo ‘Pirata’ Olivares Rebledal”, agregó Eduardo.