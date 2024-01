EL GOBIERNO RETIRÓ DE LA LEY ÓMNIBUS EL ARTÍCULO QUE LIMITABA LAS REUNIONES DE MAS DE TRES PERSONAS EN LA VÍA PÚBLICA

La ministra de Seguridad fue convocada para exponer y contestar preguntas sobre aspectos del proyecto de ley vinculados a su área de gestión. No obstante, en el inicio de su discurso aseguró que la incertidumbre en torno al futuro del proyecto provocó la suba del dólar y del Riesgo País registrada esta semana. “Cualquier error que pueda surgir en el cambio que se está generando puede provocar una situación de incertidumbre que lleve a que los distintos actores se muevan da tal manera que el país lleve a una situación gravísima económica”, aseguró.

Luego anunció que el Poder Ejecutivo decidió retirar del proyecto el insólito artículo que limitaba las reuniones de más de tres personas en el espacio público.



“He escuchado, y entiendo la razón de por qué ha podido haber una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para una reunión de tres personas. Ese artículo está vinculado a la Ley del Tránsito y no a la ley en general. Quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de Tránsito. Para facilitar la discusión - porque da lo mismo cuántos cortan el tránsito - les vengo a decir que vamos a retirar ese artículo porque está suficientemente explicado en otros artículos. Al haberse generado una confusión preferimos retirarlo. Denlo por retirado”, explicó Bullrich.

Otro momento tenso en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se registró cuando el ministro del Interior Guillermo Francos se retiró del recinto porque tenía que cumplir con otros compromisos de su agenda de gestión.

El diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro reaccionó y le pidió al funcionario que no se fuera porque otros legisladores tenían previsto hacerle preguntas sobre la ley ómnibus.

“Discúlpeme ministro, con humildad se lo digo, pero usted es el ministro político de este Gobierno y acá estamos ante una situación inédita. Y es que el presidente Javier Milei dijo que no iba a negociar esta Ley, y usted salió a decir que sí. Por eso, lo primero que tenemos que tener en claro los diputados es saber si ustedes están dispuestos a negociar”, dijo el legislador opositor, hasta que le cortaron el micrófono.

Francos le consultó al legislador opositor: “¿Por qué se enoja tanto?”. A los gritos, el excandidato a Jefe de Gobierno porteño le respondió: “Porque usted se va a comer, ¿qué parte no entiende? Usted se está yendo cuando fueron ustedes los que presentaron un proyecto de mil artículos. La explicación no es ‘yo me tengo que ir porque vine a las 9 de la mañana‘, porque yo también vine a esa hora”.

Ante esto, el funcionario nacional se levantó y se retiró del recinto, no si antes señalar a Santoro y manifestarle: “Usted me falta el respeto”.