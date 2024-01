JUEGOS OLÍMPICOS 2024: CONFIRMARON LA CEREMONIA INAUGURAL EN EL RÍO SENA

La ceremonia inaugural de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, prevista para el próximo 26 de julio, se desarrollará como estaba establecido en el río Sena, según lo confirmó el presidente del Comité Organizador de los Juegos (COJO) Tony Estanguet .

El dirigente despejó todas las dudas sobre si hay una alternativa al río Sena para la ceremonia en caso de amenazas para la seguridad y ratificó que no se trabaja en otro escenario.

"Trabajamos en una ceremonia en el Sena, no en otro lugar" dijo Estanguet a la emisora France Inter ante la la pregunta sobre un un plan B o C ante la posibilidad de que no sea el Sena el escenario de la fiesta .

El presidente francés Emmanuel Macron había puesto en duda el mes pasado al escenario de la ceremonia al señalar que había lugares alternativos para la inauguración por el tramo del río Sena en el centro de París, pero sin precisar cuáles.

Los organizadores preparan una burbuja de seguridad para controlar a los 400.000 asistentes que presenciaran la ceremonia en el Sena, pero eso plantea una serie de retos teniendo en cuenta la naturaleza de la ubicación.

Estanguet reiteró el mensaje de que la finalización de las infraestructuras creadas para los Juegos se está haciendo dentro del calendario y "no hay inquietud" sobre esa cuestión: "Estaremos listos".

El presidente del COJO confirmó que uno de los objetivos es lograr la continuidad del transporte público, para lo que hay que sumar más conductores de metro y buses, y otro "gran desafío", encontrar a los 17.000 guardias de seguridad privada que se necesitarán.

Las delegaciones de los distintos países que participan en los Juegos Olímpicos desfilarán por el Sena en pequeñas embarcaciones. Sin duda, las imágenes de este día tan especial quedarán para la historia del deporte olímpico.

Los 10500 atletas que compiten en París 2024 cruzarán la capital francesa de este a oeste. Además de los atletas, los artistas que participan en la ceremonia también harán sus shows embarcados. El desfile contempla un trayecto de seis kilómetros para finalizar frente al Trocadero, el histórico sitio parisino donde se llevará a cabo el cierre de la ceremonia.

El desfile de los atletas se inicia en el puente de Austerlitz, junto al jardín botánico de París (Jardin des Plantes), iniciando su recorrido entre las dos islas en el centro de la ciudad: Île Saint Louis e Île de la Cité. Durante su trayecto pasará por debajo de ocho de los diez puentes que cruzan el Sena.

Algunos de los monumentos y edificios históricos por los que pasará la caravana son: Notre-Dame de París, el museo del Louvre Pont des Arts, Pont Neuf, Pont Alexandre III y el Museo de Orsay.

La Ceremonia de Apertura de París 2024 será abierta para el gran público. Los organizadores decidieron no cobrar entrada a los espectadores que se ubican en los muelles de las zonas superiores del Sena. Únicamente deberán abonar un ticket de admisión los que quieran presenciar el evento desde los muelles inferiores, específicamente a la altura del puente de Austerlitz hasta el puente de Iéna.