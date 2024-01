FESTIVAL DE JESÚS MARÍA: LOS TEKIS AFIRMARON QUE NO SABEN SI VOLVERÁN EL PRÓXIMO AÑO

El motivo del enojo se debió a que el conjunto jujeño, en esta ocasión, estaba programado para subir al escenario pasadas las 3 de la mañana, horario en que se termina la transmisión en vivo por la Televisión Pública, fue entonces en que se generó la molestia ya que Los Tekis prefieren presentarse en horario televisivo para que sus fanáticos puedan disfrutar de sus shows.

“Hace 15 años que el artista principal de los lunes, la noche nuestra, somos Los Tekis, y hoy nos sorprendió que nos hayan puesto después de las 3 de la mañana. Lo lamentamos mucho por la gente, la comisión del festival no lo supo ver. Nosotros venimos con la mayor energía y alegría del carnaval, pero no nos vamos muy contentos con la comisión, eso sí lo tengo que decir: Estamos muy enojados con ellos, no sé si volveremos el año que viene”, destacó como primicia Juanjo Pestoni al momento de ser consultado por Cadena 3 de Córdoba.

“Es una falta de respeto al grupo por los 15 años que venimos haciendo, metimos un camión de bomberos, trajimos mil cosas, le pusimos el hombro a los lunes cuando lo dejó Horacio Guaraní y no venía nadie, nosotros la remamos cuando había 1000 personas. Igualmente, le tenemos un amor a nuestra carrera y un respeto a la gente, venimos con las mejores energías y las ganas”, repudió el músico que hizo de vocero del grupo.

Juanjo aseguró que, en horas de la tarde, habían manifestado el enojo a los organizadores, pero no hubo vuelta atrás ante la decisión tomada. “Se lo dijimos de frente a la comisión que estábamos molestos con ellos y que la próxima vez nos avisen y nosotros decidimos si queremos venir o no en estas condiciones”.