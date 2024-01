WILLEM DAFOE DEJÓ SU HUELLA EN EL PASEO DE LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD

Su nombre aparece en los créditos de al menos 147 películas, según la base de datos en línea IMDb, entre las que destacan películas como 'At Eternity's Gate', donde interpretó a Vincent Van Gogh, 'The Florida Project' o 'The Lighthouse'.