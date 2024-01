LOGRARON DATAR PINTURAS RUPESTRES DE ANTIGUOS HABITANTES DEL EXTREMO SUR DE LA PATAGONIA

Hace más de tres milenios, en el extremo sur del desierto patagónico, hubo seres humanos que cazaban y se alimentaban en la ribera del Río Chico, más precisamente en el campo volcánico de Pali Aike. Lo sabemos porque, como testimonio de su paso, dejaron signos pintados sobre la roca expuesta a los vientos feroces del “fin del mundo”.

Esas líneas y figuras geométricas en rojo, negro y blanco pudieron ser datadas por primera vez por dos arqueólogas del Conicet, Liliana Manzi y Judith Charlin, y un colega del Centro de Estudios Isotópicos Aplicados de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, Alexander Cherkinsky. El trabajo acaba de ser publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports (https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.104199), y revela aspectos desconocidos sobre estas representaciones rupestres que se conservan en el límite entre la provincia de Santa Cruz y la región chilena de Magallanes, a pocos kilómetros del estrecho del mismo nombre. Aunque se les atribuía como máximo unos 2000 años, los estudios mostraron que las pinturas tienen una antigüedad aproximada de 3.120 años. También pudieron determinar en gran parte la composición de la materia utilizada.

“Hace relativamente poco, reiniciamos los estudios de pinturas rupestres en este sector de la Patagonia sobre las que ya había trabajos sistemáticos realizados durante los años sesenta y setenta –cuenta Charlin–. Gracias a un proyecto internacional financiado por la Sociedad de Arqueología Norteamericana, empezamos un relevamiento de sitios ya conocidos y de otros nuevos, y pudimos realizar lo que llamamos ‘fechados directos’ de las pinturas, que son muy costosos porque no se hacen en el país”.

Con la ayuda de Cherkinsky, Charlin y Manzi pudieron calcular la antigüedad de la mezcla pigmentaria, algo más complejo de lo que podría pensarse. “Los pigmentos son minerales –explica Charlin–. Pero para estas dataciones es imprescindible que el material incluya un componente orgánico, que contenga carbono 14. Las llamamos ‘mezclas pigmentarias’ porque se componen de un pigmento, que es lo que le da color a la pintura, y aglutinantes, como huesos molidos, fibras vegetales, sangre, grasa de herbívoros (muy probablemente guanacos) y albúmina (clara) de huevos y otros elementos sobre los que no sabemos mucho porque de lo orgánico se preserva poco”.

Según la arqueóloga, graduada y doctorada en la UBA, e investigadora del Conicet con lugar de trabajo en el Centro Nacional Patagónico de Puerto Madryn, es difícil saber qué significan estas pinturas, ya que en la zona predominan las figuras abstractas; en muchos casos, trazos paralelos que fueron hechos arrastrando los dedos hacia abajo, círculos o puntos.

“Las representaciones figurativas son muy pocas –dice la científica–. Por ejemplo, en este sitio, llamado Romario Barría, lo único figurativo son lo que llamamos ‘tridígitos’, que parecen ser huellas de lo que con frecuencia conocemos como avestruces o ñandúes, pero en la Patagonia se conoce como ‘choique’ (Rhea pennata pennata). En otros lugares de la zona, hay huellas de guanaco”.

Tampoco se sabe a qué grupo étnico pertenecían los autores, ya que los aborígenes conocidos, seguramente sus descendientes, son posteriores a la colonización española. “Sabemos que había tehuelches, mapuches.... Pero no podemos retrotraer la asignación étnica a hace 3000 años –subraya Charlin–. Esos antepasados no tienen nombre, no sabemos cómo se identificaban a sí mismos”.

Y aunque se pensaba que estas pinturas eran las primeras manifestaciones rupestres de la región, como parte de un trabajo todavía no publicado, las investigadoras descubrieron grabados que son anteriores y que también dataron: tendrían cerca de 5000 años.