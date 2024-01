MÉDICOS RECHAZAN LA REFORMA EN EL DNU QUE LES IMPIDE RECETAR MEDICAMENTOS POR MARCA

La Academia Nacional de Medicina (ANM) y 48 entidades médicas cuestionaron con dureza los cambios en la prescripción de medicamentos que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 publicado el 20 de diciembre.

En un comunicado de la ANM, los médicos advirtieron que la prohibición de incluir en las recetas la sugerencia de marcas comerciales de medicamentos junto a la denominación genérica “perjudica a los pacientes” y “limita la responsabilidad del médico”.

En el apartado dedicado a la salud, el DNU modifica el artículo 2 de la Ley N° 25.649 de Utilización de medicamentos por su nombre genérico e indica que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración”.

Uno de los ejes de la discusión es que en Argentina no se exigen estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad para la mayoría de los productos farmacéuticos genéricos y, entonces, no puede garantizarse el mismo nivel de eficacia y seguridad en una droga genérica que en el medicamento original que recomienda el médico, esto es especialmente sensible en los casos de pacientes oncológicos, por ejemplo.

“La ley [que se refiere a los genéricos] en el país es de prescripción por nombre genérico, no de medicamentos genéricos. No son lo mismo. Los genéricos son productos con la patente vencida que elabora la industria farmacéutica con pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad que demuestran que tienen la misma eficacia y seguridad que el producto original”, indicó Juan Antonio Mazzei, presidente de la ANM, sobre la posición de la Academia. “En el país, la ley se refiere a la indicación por el nombre genérico y hay copias que se venden con ese nombre –continuó ante la consulta–. A partir de 2002, con la sanción de la ley, hubo laboratorios que hicieron esas pruebas, pero no todos. Por lo tanto, desde la responsabilidad del médico tratante, no hay evidencia científica de que todo lo que se vende en las farmacias tiene la efectividad y la seguridad del producto recetado.”