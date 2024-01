EL INTENDENTE DE ORÁN ANUNCIÓ DESPIDOS

En principio, anunció que legó una deuda de $1.000 millones además de sueldos no pagados a los empleados, siendo la única Municipalidad que no pagó a sus trabajadores en tiempo y forma.

Además, denunció gran cantidad de personal en todos los sectores, pero sin tareas específicas ni lugares de trabajo fijos, por lo que anunció una reducción del 50% en la plata política, además de dar de baja 90 contratos que se dieron de manera irregular; entre otras medidas destinadas a la transparencia y encauzamiento financiero de la Comuna.

En detalle, las 16 medidas adoptadas por el Intendente, para paliar la crisis en Orán:

En el presupuesto se van a priorizar los gastos destinados a mejorar los servicios públicos y bacheo de calles, se van a reducir al mínimo todos los otros gastos.

Con respecto al personal, se va a reducir en un 50% la planta política comparado a la gestión anterior, se van a dar de baja 90 contratos que se hicieron de manera irregular o no prestaban servicios y se van a dar de baja 280 empleados pertenecientes a programas municipales.

Se van a continuar revisando legajos. "A partir de ahora el que no trabaja no va a cobrar", dijo el intendente.

Los viajes de funcionarios serán los estrictamente necesarios para gestiones y se hospedarán en hospedajes económicos, ya no habrá más hospedaje de cinco estrellas en Salta para ningún funcionario.

Se suspenden las pautas publicitarias por 60 días.

Se llama a licitación para el mantenimiento del alumbrado público y mejorar el mismo.

Se crea una unidad revisora de deudas donde se va a iniciar un proceso de verificación de créditos. Las La misma va a estar a cargo de las dos coordinaciones, el secretario de legales y el secretario de gobierno.

Se crea una unidad de sindicatura interna para el control de los procesos administrativos y la efectiva presencia de los empleados municipales en sus lugares de trabajo.

Se suma una médica auditora por irregularidades en licencias que desde el municipio se cree que no existen.

Se presenta una carta de servicio municipal. Esto es un documento que recoge los compromisos que cada servicio municipal asume frente a la ciudadanía. Así mismo va a facilitar información sobre las principales características del servicio, indica los derechos y deberes de cada una de las personas que viven en Orán.

Se implementa un nuevo esquema de recolección de residuos. Este va a contar con tres zonas donde las zonas A y C se van a recoger los servicios tres veces por semana y la zona B cuatro veces por semana. Se les va a dar un esquema para que tengan para publicar. Se levantarán solamente bolsas residenciales hasta cinco kilos. Se colocarán contenedores en distintos puntos de la ciudad que se retirarán todos los días con un convenio con las empresas privadas.

La Municipalidad no se va a hacer más cargo del retiro de escombros y restos de materiales de obra. Para ello tendrán que contratar empresas locales cuyo padrón será publicado en las redes sociales de la municipalidad.

El sistema de recolección diferencial que está previsto para algunos restaurantes, hoteles y otros comercios será redefinido, se establecerán tres categorías y tendrá un precio relacionado al costo del servicio.

Se dotarán de GPS, un seguimiento satelital, a toda la flota de camiones y maquinarias municipales para tener un mejor control del uso de las maquinarias, de los reclamos y ser más eficiente en el uso del combustible.

Dentro de la Secretaría de Convivencia y Control se crea el Área de Control de Espacios Públicos, que controlará el cumplimiento de las reglas de convivencia, multando a quienes no lo cumplan.